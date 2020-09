Danes začetek sojenja pomagačem napadalcev na časopis Charlie Hebdo

AFP Danes je časopis Charlie Hebdo na naslovnici znova objavil sporne karikature Mohameda z velikim naslovom: ”Vse tisto zaradi tega?” FOTO: Afp

Štirinajsterica je omogočila napad

Gibanje »Je suis Charlie«

AFP Ko sta po napadu bežala iz uredništva Charlie Hebdoja, sta brata Kouachi na ulici ubila še policista.FOTO: Jordi Mir/ Afp

Prve reakcije na ponovno objavo karikatur

Dobrih pet let je minilo od takrat, ko sta brata, skrajna džihadistaoborožena s kalašnikovkama napadla uredništvo pariškega satiričnega tednika Charlie Hebdo in v napadu ubila dvanajst ljudi. Dva dni pozneje so ju policisti ubili, danes pa se v Parizu začenja sojenje štirinajsterici, ki jima je takrat tako ali drugače pomagala, da sta lahko izvedla napad, poroča BBC. Prav danes pa je Charlie Hebdo znova objavil sporne karikature preroka Mohameda, zaradi katerih je trojica džihadistov pred petimi leti sploh napadala in ubijala.Po besedah državnega tožilca za boj proti terorizmuštirinajsterica obtoženih, zoper katere se danes začenja glavna obravnava, niso kakšne nepomembne »majhne ribe«, kot to hočejo prikazati nekateri, ampak so to ljudje, ki so bratoma Kouachi in tretjemu napadalcu, ki je dva dni pozneje napadel židovski supermarket in tam ubil štiri ljudi, pomagali priti do orožja in denarja, jim zagotovili logistično podporo in ponudili bivališče med pripravami na napad. Na sodišču bo sicer prisotnih le devet obtožencev, trem, ki naj bi izginili nekje na severu Sirije in za katere se ne ve, ali so sploh še živi, pa bodo sodili v odsotnosti.Napad na Charlie Hebdo si je takrat ves demokratičen svet razlagal kot poskus nasilnega omejevanja svobode govora. Časopis, ki se je ves čas norčeval iz vseh, ne glede na spol, raso, versko ali politično prepričanje, se namreč v svojem doslednem zagovarjanju te svobode ni ustavil niti pred tako občutljivimi temami, kot je islam in njegove zapovedi. Kmalu za danskim dnevnikom Jyllands-Posten je leta 2006 tudi Hebdo začel objavljati serijo karikatur s podobami islamskega preroka Mohameda, čeprav islam prepoveduje kazanje njegovega obličja in čeprav so objave sprožile plaz nasprotovanja in groženj v islamskem svetu. Prav zato, ker so branili svobodo govora in javnega izražanja, v katero so šteli tudi pravico do objavljanja Mohamedove podobe in kritiziranja islama, so z objavljanjem takšnih karikatur nadaljevali in zato bili deležni številnih groženj islamskih skrajnežev, leta 2011 pa tudi napada na uredništvo z molotovko.Napad leta 2011 je minil brez žrtev, januarja 2015 pa je pod streli bratov Kouachi umrlo osem novinarjev in urednikov tega časopisa, dva policista, vzdrževalec in naključni obiskovalec. Dva dni pozneje je Amedy Coulibaly, ki je bil povezan z bratoma, v kosher supermarketu na jugu Pariza ubil še tri stranke in enega zaposlenega, preden ga je policija ubila. Napada sta po vsem svetu sprožila val pohodov in zborovanj v podporo svobode govora in v spomin žrtvam, ki so to svobodo vztrajno branile, slogan tega gibanja pa je postal rek »Je suis Charlie«, Jaz sem Charlie. Enajstega januarja se je pod tem sloganom v Parizu zbralo okrog dva milijona ljudi, med njimi tudi kakšnih štirideset svetovnih voditeljev.Toda kljub vsemu ogorčenju demokratičnega sveta in kljub gorečemu zagovarjanju svobode govora po tem napadu vse do danes zahodni časopisi niso več objavljali vsebin, kakršne so pripeljale do napada. Vse do danes. »Po napadu leta 2015 so nas ljudje večkrat spraševali, zakaj ne objavimo še kakšne karikature Mohameda. Do sedaj smo to vedno zavračali ne zato, ker bi bilo prepovedano - naši zakoni nam to vendar dovoljujejo - ampak zato, ker smo potrebovali dober razlog za ponovne objave, razlog, ki bi imel nek pomen in ki bi pripomogel k razpravi o tej temi. V tednu, ko se začne sojenje sodelavcem napadalcev, je ravno pravi trenutek,« je ob objavi dvanajstih originalnih karikatur Mohameda na naslovnici Charlie Hebdoja včeraj v uvodniku zapisalo uredništvo Hebdoja.Seveda je ponovna objava karikatur sprožila že tudi prve reakcija v islamskem svetu. Včeraj je tako Pakistan že obsodil to potezo uredništva. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je na twitterju zapisalo, da »takšne namerne žalitve čustev milijonov muslimanov ni mogoče opravičevati kot izražanje novinarske svobode ali svobode izražanja. Takšne poteze spodkopavajo svetovne težnje k miroljubnemu sobivanju in k družbenemu in verskemu sožitju.«Se zgodba ponavlja?