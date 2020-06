Danes zadnji dan prvega prijavnega roka za vpis na fakulteto

6.49 Ai Weiwei s prodajo avtorskih mask v boj s covid-19

Kitajski umetnik in aktivistje oblikoval obrazne maske, sredstva od njihove prodaje pa bo namenil boju z novim koronavirusom. »Pandemija covida-19 je humanitarna kriza. Izpodbija naše razumevanje 21. stoletja in opozarja na prihodnje nevarnosti. Zahteva udejstvovanje vsakega posameznika, tako individualno kot skupinsko,« je dejal.Ai Weiweijeve obrazne maske so ročno tiskane z ikoničnimi podobami iz umetnikovih del. Izdelane so bile med obdobjem karantene in so pravzaprav platno, na katerega umetnik tiska svoja sporočila.Z današnjim dnem se zaključuje prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode. Sprva bi se moral zaključiti 18. marca, a so ga zaradi epidemije covida-19 podaljšali. Prve podatke o stanju prijav bodo objavili 16. junija. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so še sporočili, da bodo preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih potekali od 26. junija do 10. julija.Vsak kandidat sme oddati eno prijavo za vpis. Pri tem lahko po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis.Za prihodnje študijsko leto je na visokošolskih študijskih programih na voljo 18.636 mest za redni in izredni študij.Finančni ministri EU bodo danes na videokonferenci prvič razpravljali o svežnju 750 milijard evrov za obnovo Evrope po pandemiji covida-19. V ospredju bo osrednji del svežnja, instrument za okrevanje in odpornost, za katerega je predvidenih 560 milijard evrov, od tega 310 milijard za nepovratna sredstva in 250 milijard za posojila.Javnosti bodo danes predstavili podrobnosti o turističnih bonih , ki jih bo država z namenom pomagati turističnim podjetjem po epidemiji covida-19 razdelila prebivalcem. Način koriščenja in povračila stroškov ponudnikom nastanitev je vlada že določila z uredbo, ki bo začela veljati 19. junija.Odbora DZ za zdravstvo in za socialo bosta danes na zahtevo Levice na skupni seji razpravljala o obravnavi starostnikov v domovih starejših občanov v času epidemije covida-19. Ta je najhuje udarila prav v domovih za starejše, v treh so nastala žarišča. V zadnjih tednih so se v javnosti pojavili očitki o neprimerni obravnavi oskrbovancev.