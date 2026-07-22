Manekenskega skavta, tesno povezanega z Epstieinom, našli mrtvega

Manekenskega skavta, 69-letnega Daniela Siada, so danes našli mrtvega v hiši v okolici Pariza, je za BBC potrdilo tožilstvo v Nanterru. Siad je bil tesno povezan s spolnim prestopnikom Jeffereyjem Epsteinom in obtožen pomoči trgovine z ljudmi ter zlorabe žensk. V Epsteinovih dosjejih je bilo njegovo ime omenjeno več kot tisočkrat. Preiskovalci ga do tedaj še niso zaslišali, Siad pa je pred razkritjem dosjejev vse obtožbe zanikal. Trdil je, da je Epstein njegovo zaupanje izkoristil.

V kuhinji naj bi ga neodzivnega našla njegova sedanja sostanovalka, 28-letna ženska. Kljub hitremu prihodu zdravniške službe je umrl na kraju, navaja Le Parisien. Po njihovih neuradnih podatkih je umrl domnevno zaradi srčnega zastoja.

V enem od e-poštnih sporočil Epsteinu, objavljenih v datotekah, je Siad v slabi angleščini zapisal: »V tej zaposlenosti se počutim kot ribič, včasih hitro ujamem ribe, včasih pa ne.« V nedavnem intervjuju za CNN pa dejal, da ni vedel, da Epstein zlorablja ženske.

Pred šestimi leti so v Franciji aretirali tudi modnega agenta Jean-Luca Brunela, prav tako zaradi obtožb, da je za Epsteina novačil ženske. Leta 2022 so agenta v zaporu našli mrtvega, tri leta pred tem pa je v zaporu umrl tudi Epstein, ko je čakal na sojenje.