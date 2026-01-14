Danska bo po grožnjah ZDA okrepila vojsko na Grenlandiji

Danska bo okrepila svojo vojaško prisotnost na Grenlandiji in je v dialogu z zavezniki Nata, je danes sporočil danski obrambni minister Troels Lund Poulsen. Njegova napoved sledi kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo tega arktičnega otoka, sicer danskega avtonomnega ozemlja.

»Nadaljevali bomo krepitev vojaške prisotnosti na Grenlandiji, vendar se bomo znotraj Nata še bolj osredotočili na več vaj in povečano prisotnost zavezništva na Arktiki,« je Lund Poulsen zapisal v izjavi, poslani francoski tiskovni agenciji AFP. Dodal je, da je Danska v stalnem dialogu s svojimi zavezniki o novih in povečanih aktivnostih v letu 2026.

Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov. Prebivalstvo po poročanju spletnega medije Politico nima teritorialne vojske, medtem ko v prestolnici Nuuk dansko združeno arktično poveljstvo vključuje skromna in zastarela vojaška sredstva, večinoma omejena na štiri mornariška plovila, patruljo s pasjo vprego, več helikopterjev in eno letalo za pomorsko patruljo. Velike dele otoka nadzoruje le Sirius Patrol, danska enota za posebne operacije, ki se zanaša predvsem na pasje vprege, poroča britanski BBC.

Vojaške vaje na Grenlandiji. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nekaj zapuščenih vojaških baz iz časa hladne vojne na otoku imajo tudi ZDA. Te so si med drugo svetovno vojno zagotovili pravico do gradnje vojaških oporišč na Grenlandiji, tudi po koncu vojne pa so ostali na otoku, kjer imajo trenutno tudi delujoče vesoljsko oporišče.

Danes se bosta ob vse večjih napetostih glede ameriških zahtev po priključitvi Grenlandije ZDA danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt v Beli hiši srečala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo.

Bela hiša je v preteklosti med možnostmi omenjala tako nakup kot vojaško zavzetje otoka, a je Trump v petek novinarjem povedal, da za zdaj ne razmišlja o nakupu.

Prebivalci otoka ne želijo postati del ZDA, kar je v torek ponovil tudi grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen na skupni novinarski konferenci s predsednico danske vlade Mette Frederiksen v Koebenhavnu.