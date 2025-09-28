Droni znova nad Dansko, Nato krepi nadzor v Baltiku

Na Danskem so ponoči že drugo noč zapored nad vojaškimi območji opazili brezpilotne letalnike, je danes sporočila danska vojska. Zveza Nato, ki je v stalnih stikih z dansko vlado, je zaradi ponavljajočih se incidentov okrepila dejavnost v Baltskem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tiskovnega predstavnika zveze Martina O’Donnella so bili v regijo zahodno od Rusije poslani dodatni sistemi za obveščanje, nadzor in izvidovanje ter najmanj ena fregata za protizračno obrambo. O’Donnell je poudaril, da incidenti pomenijo nadaljevanje kršitev zračnega prostora držav članic Nata, visoki predstavniki pa ostajajo v neposrednem stiku z danskim vodstvom.

Danska in Finska sta zaradi poletov dronov od ponedeljka zaprli več letališč, v Koebenhavnu pa so namignili na možno rusko vpletenost. V zadnjih tednih so podobne kršitve z letali in droni zabeležili tudi na Poljskem, v Romuniji in Estoniji. V vseh primerih so države s prstom pokazale na Moskvo, ki pa obtožbe odločno zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob tem v sobotnem govoru na Generalni skupščini ZN opozoril Nato, da bi vsakršna agresija proti Rusiji naletela na odločen odgovor.

Danska vojska je po sobotnem prvem poročilu o neidentificiranih letalnikih znova potrdila, da so »ponoči na več lokacijah oboroženih sil opazili drone«. Dodali so, da so razporedili večje zmogljivosti, niso pa razkrili podrobnosti. Za razliko od prejšnjih dni tokrat letališča niso bila zaprta.

Policija je v soboto potrdila, da so dan prej zaznali dva drona nad največjim vojaškim oporiščem v Karupu, kjer so vsi helikopterji danskih oboroženih sil, sistem za nadzor zračnega prostora, letalska šola in podporne enote.

Dronski zid?

Incidenti so v ospredje postavili tudi razprave na ravni EU. Obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic Unije, med njimi Danske, so v petek razpravljali o vzpostavitvi t. i. »dronskega zidu« – obrambnega sistema pred brezpilotniki. Ključni prvi korak, so poudarili, je vzpostavitev učinkovitega sistema zaznavanja.