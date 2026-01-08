Danska vlada potrdila, da bodo njihovi vojaki streljali, če jih ZDA napadejo

Četudi ne dobijo direktnega ukaza, morajo danski vojaki po zakonu nemudoma streljati, če bi ameriške enote poskušale zavzeti Grenlandijo. Gre za direktivo iz leta 1952, dansko ministrstvo za obrambo pa je potrdilo, da je še vedno v veljavi, poroča portal Euronews.

Direktivo iz petdesetih let prejšnjega stoletja so sprejeli zaradi napada nacistične Nemčije na Dansko aprila 1940. Zaradi slabih komunikacijskih povezav številne vojaške enote niso vedele, kako se odzvati, je po navedbah Euronewsa zapisano v Nacionalni enciklopediji Danske.

Danski vojaki morajo torej brez vprašanj začeti streljati, če bi kdorkoli napadel njihovo ozemlje, tudi če niso dobili neposrednih ukazov ali oblast (še) ni razglasila vojnega stanja.

Danske vojaške enote na Grenlandiji Skupno arktično poveljstvo bodo same ocenile, ali smatrajo določeno situacijo kot napad. Streljali bodo tudi na ameriške vojake, če bodo ZDA poskušale arktično ozemlje zavzeti s silo, poroča danski časopis Berlingske.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat izrazil namero, da želijo ZDA kupiti Grenlandijo, nedavno pa je dejal, da bi si ozemlje, bogato z naravnimi viri, v imenu nacionalne varnosti prisvojili tudi s silo.

Danska in Grenlandija sta ostro zavrnile Trumpov predlog za nakup arktičnega ozemlja in obsodile morebiten poskus priključitve z vojaško silo. FOTO: Ida Marie Odgaard/AFP

Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da bi vojaški poskus priključitve Grenlandije – ki je avtonomno ozemlje Kraljevine Danske – k ZDA, pomenil konec zveze Nato.

Nič o Grenlandiji brez Grenlandije

Tako Danska kot Grenlandija sta večkrat zavrnile Trumpov predlog za nakup arktičnega ozemlja. Kljub temu bo prihodnji teden v ZDA potekalo srečanje med grenlandskimi, danskimi in ameriškimi predstavniki. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo novinarjem na Capitol Hillu potrdil srečanje, a ni podal natančnejših informacij, kdaj in kje bo potekalo, niti kdo točno se bo srečanja udeležil.

»Nisem tukaj, da bi govoril o Danski ali vojaškem posredovanju. Srečali se bomo prihodnji teden in ta pogovor bomo imeli z njimi,« je še povedal Rubio.

Grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt je dejala, da je prav Grenlandija zahtevala srečanje z ZDA. »Nič o Grenlandiji brez Grenlandije. Seveda bomo tam,« je udeležbo na srečanju potrdila ministrica.