Danska odpira prvo letalsko povezavo z gorivom iz biomase in odpadnega olja

Na Danskem so ta teden vzpostavili prvo letalsko povezavo znotraj države, na kateri bo letala prevoznika Norwegian v 40 odstotkih poganjalo tudi trajnostno letalsko gorivo (SAF). V podjetju računajo, da bodo s tem na letni ravni prispevali k zmanjšanju izpustov emisij ogljikovega dioksida za 3000 ton.

Letalo prevoznika Norwegian, ki je v sredo vzletelo iz Aalborga na severozahodu Danske proti Kobenhavnu, je uporabilo gorivo SAF, izdelano iz rabljenega jedilnega olja.

»Pomembno nam je, da sodelujemo pri prehodu, ki ga podpira danska vlada. V Aalborgu imamo na razpolago vso potrebno infrastrukturo, vladna pomoč pa je dobra spodbuda,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal izvršni direktor letalskega prevoznika Geir Karlsen.

Vladni načrt za zeleno letalstvo

Letalska povezava med Aalborgom in dansko prestolnico z uporabo goriva SAF je bila vzpostavljena v okviru vladnega načrta za zeleno letalstvo, ki med letoma 2025 in 2029 predvideva 800 milijonov danskih kron (107 milijonov evrov) sredstev.

Sredstva za financiranje naložb v zeleni prehod domačega letalskega sektorja je država zagotovila tudi z uvedbo ekološkega davka na letalske vozovnice decembra 2023. Višina tega bo do leta 2030 v povprečju znašala okoli 16 dolarjev.

»To je očiten korak v pravo smer,« je dejal strokovnjak za promet pri nevladni organizaciji Council for the Green Transition Alexander Bjorn Hansen. Ob tem je opozoril, da trenutno le malo prevoznikov ponuja poti, ki jih delno poganja SAF. »Želimo si, da bi bili vsi prihodki od zbranega ekološkega davka namenjeni letalstvu in da bi pomagali tudi pri financiranju nefosilnih goriv,« je dejal Hansen.

Po njegovih besedah je nujno povečanje naložb v trajnostna letalska goriva, ki so od dva do petkrat dražja od konvencionalnih goriv, in zavezanost k njihovi uporabi.

Gorivo SAF se trenutno pridobiva iz rabljenega olja ali biomase. V prihodnje letalski sektor stavi na uporabo sintetičnih goriv, izdelanih iz vodika in zajemanjem ogljika.

Letalski sektor prispeva do tri odstotke svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Obvezni delež uporabe SAF v letalskem gorivu je trenutno določen pri dveh odstotkih, medtem ko so motorji certificirani za uporabo do 50 odstotkov tega goriva.