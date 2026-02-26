Danska na predčasne volitve, osrednje vprašanje bo Grenlandija

Na Danskem bodo 24. marca potekale predčasne parlamentarne volitve, je danes sporočila danska premierka Mette Frederiksen. Danci bodo nov parlament volili manj kot leto pred rednim iztekom trenutnega sklica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dragi Danci, danes sem njegovo veličanstvo kralja zaprosila, naj razpiše volitve v folketing (danski parlament),« je v parlamentu povedala Frederiksen. »Ali bom še naprej vaša premierka, je odvisno od tega, kako močan mandat boste podelili Socialnim demokratom na parlamentarnih volitvah,« pa je sporočila volivcem.

Bruseljski portal Politico odločitev danske premierke za predčasne volitve povezuje s trenutno podporo njeni stranki, ki je v luči pritiskov predsednika ZDA Donalda Trumpa glede ameriškega prevzema Grenlandije, ki je dansko avtonomno ozemlje, precej narasla.

Ob napovedi volitev je Frederiksen dejala, da se mora Danska še naprej oboroževati in pomagati ščititi Evropo pred Rusijo. »Varnostna politika je in bo ostala temelj danske politike še vrsto let,« je zagotovila.

Omenila je tudi, da bo Danska v naslednjih štirih letih morala na novo opredeliti odnose z ZDA, ki so zaradi Trumpovih zahtev po Grenlandiji že nekaj časa napeti.