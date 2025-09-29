Danska prepovedala vse civilne lete z droni

Danska je do 3. oktobra prepovedala vse civilne drone zaradi varnostnih razlogov pred vrhom EU v Köbenhavnu, je sporočilo ministrstvo za promet. Ukrep naj bi policiji olajšal delo pri nadzoru »tujih dronov, ki povzročajo negotovost in motnje«. Kršiteljem grozi denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let, poroča BBC.

Država, ki trenutno predseduje Svetu EU, se v zadnjih tednih sooča s serijo incidentov z neidentificiranimi droni. Ti so prejšnji teden začasno zaprli letališča v Københavnu, Oslu, Aalborgu in Billundu. Danska preiskava še ni odkrila storilcev, obrambni minister pa je govoril o »hibridnem napadu v okviru sistematične operacije«. Premierka Mette Frederiksen ni izključila vpletenosti Rusije, ki obtožbe zavrača.

Dogodki na Danskem sovpadajo z naraščajočo zaskrbljenostjo v Evropi zaradi ruskih zračnih vdora. V Estoniji in na Poljskem so zabeležili kršitve z droni in vojaškimi letali, zato sta državi sklicali posvetovanje članic Nata. Obrambni ministri desetih držav EU so se dogovorili za vzpostavitev »zidov proti dronom«, Nato pa je napovedal povečano budnost ob baltski meji.

Ob koncu tedna so incidente z droni prijavili tudi v Norveški in Romuniji. Na Norveškem so jih zaznali nad največjo vojaško bazo in letališčem Brønnøysund, v Bukarešti pa so morali zaradi drona preusmeriti lete. Romunija je ta mesec sprejela zakon, ki vojaškim pilotom omogoča sestrelitev neidentificiranih letal in dronov.