  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    O čem bodo govorili voditelji v Københavnu

    V luči nedavnih incidentov z droni bo v sredo v danski prestolnici neformalno zasedanje voditeljev držav članic EU.
    Med glavnimi poudarki dnevnega reda bosta krepitev evropske obrambe in podpora Ukrajini. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Galerija
    Med glavnimi poudarki dnevnega reda bosta krepitev evropske obrambe in podpora Ukrajini. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Iz. R.
    30. 9. 2025 | 11:15
    30. 9. 2025 | 13:24
    6:56
    A+A-

    V sredo se bodo voditelji držav članic EU sestali na neformalnem zasedanju v Københavnu, kjer bosta v ospredju področji skupne evropske obrambe in podpora Ukrajini v luči nedavnih incidentov z droni v več državah članicah, tudi na Danskem.

    Neformalno srečanje bo vodil predsednik evropskega sveta Antonio Costa, gosti pa ga predsednica danske vlade Mette Frederiksen. Voditelji se bodo k obema temama vrnili na naslednjem zasedanju evropskega sveta, ki bo 23. in 24. oktobra.

    Costa je v vabilu predsednikom vlad in držav članic zapisal, da so nedavne ruske kršitve zračnega prostora na Poljskem in v Romuniji oster opomin, da morajo države članice pospešiti in poglobiti prizadevanja za okrepitev obrambnih zmogljivosti.

    Incidenti z brezpilotnimi letalniki, ki letijo nad evropskim zračnim prostorom, so se v zadnjih nekaj mesecih močno povečali, saj je vdore dronov doživelo najmanj deset držav. Drone ali motnje v delovanju nad svojim ozemljem so opazile Litva, Latvija, Danska, Norveška, Romunija, Poljska, Estonija, Nemčija, Francija in Danska.

    Pri tem je predsednik evropskega sveta predlagal, da se neformalno zasedanje osredotoči na konkretne korake na področju zmogljivosti z vzpostavitvijo skupnega razumevanja, kaj se pričakuje od EU in držav članic za dosego želene obrambne pripravljenosti do leta 2030.

    V ospredju krepitev obrambe in podpora Ukrajini

    Kot v sporočilu za javnost napoveduje evropski svet, bosta med glavnimi poudarki dnevnega reda krepitev evropske obrambe in podpora Ukrajini.

    Neformalno srečanje bo vodil predsednik evropskega sveta Antonio Costa. FOTO: Spencer Platt/AFP
    Neformalno srečanje bo vodil predsednik evropskega sveta Antonio Costa. FOTO: Spencer Platt/AFP

    Eno glavnih tem, krepitev evropske obrambe, bodo odprli glede na nedavne ruske kršitve zračnega prostora  v več državah članicah EU, pri čemer se bodo v Københavnu osredotočili na hitro izvedbo skupnega razvoja zmogljivosti, podporo vzhodnemu krilu ter upravljanje, vključno s političnim nadzorom in usklajevanjem.

    Zlasti september je zaznamovala vrsta vdorov in kršitev evropskega zračnega prostora z neznanimi letečimi predmeti. Kot poroča Euronews, je 9. septembra na poljsko ozemlje vstopilo kar 19 ruskih brezpilotnih letal, od katerih so bila štiri prestrežena. Štiri dni pozneje so podobna letala opazili v Romuniji, prejšnji teden pa so bili po opaženih brezpilotnih letalih preklicani poleti na letališčih v Københavnu ​ in Oslu.

    Vzrok povečanja vdorov dronov ni jasen

    O vzroku povečanja vdorov dronov za portal Euronews ugiba Christophe Gomart, francoski poslanec evropskega parlamenta in nekdanji nacionalni direktor vojaške službe. Po njegovem gre pri tovrstnih incidentih bodisi za motnjo, zaradi katere droni izgubijo nadzor, bodisi za namerne provokacije, namenjene preizkušanju reakcij, ali pa za poskus ocene obrambnih zmogljivosti Poljske, Romunije in posledično EU ter Nata. 

    Pred sredinim neformalnim zasedanjem voditeljev članic EU se je na kršitve ruskih dronov odzvala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednica je pouradila nujnost odločnega in enotnega evropskega odziva na nedavne vdore ruskih dronov v zračni prostor držav članic. Poleg tega je von der Leyen napovedala tudi predlog za vzpostavitev t. i. dronskega zidu na vzhodnem krilu unije in pozvala k tesnemu sodelovanju z Ukrajino in Natom. 

    Za Michela Liégeoisa, profesorja mednarodnih odnosov na Univerzi v Louvainu, spodbujanje dvomov o izvoru spominja na rusko strategijo: »Hibridno vojskovanje si prizadeva destabilizirati evropske države in ovirati ključno infrastrukturo, kot je javni prevoz. Upočasnitev zračnega prometa povzroča gospodarske izgube in spodbuja javno frustracijo.«

    Liégeois je pri tem vendarle posvaril pred prenagljenimi sklepi, saj vsakega incidenta ni mogoče samodejno povezati z Moskvo, čeprav frekventnost tovrstnih vdorov kaže na namerno destabilizacijo. 

    Zlasti september je zaznamovala vrsta vdorov in kršitev evropskega zračnega prostora z neznanimi letečimi predmeti. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Zlasti september je zaznamovala vrsta vdorov in kršitev evropskega zračnega prostora z neznanimi letečimi predmeti. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    Dogajanje je za portal Euronews bolj neposredno komentiral estonski poslanec v evropskem parlamentu in podpredsednik odbora za varnost in obrambo Riho Terras: »Kršitve poljskega zračnega prostora in motnje na danskih letališčih so bile namerna in usklajena dejanja.« Ob tem Terras priznava, da dokončnih dokazov ni mogoče najti. 

    Voditelji o nadaljnji podpori Ukrajine

    Voditelji EU bodo nadalje razpravljali tudi o tem, kako dodatno podpreti Ukrajino in doseči pravičen in trajen mir. Po nedavnih srečanjih Koalicije voljnih bo beseda tekla o tem, kako še naprej podpirati ukrajinske oborožene sile kot glavno jamstvo za suverenost in varnost države, hkrati pa povečati pritisk na Rusijo, vključno z zaostritvijo sankcij.

    Voditelji bodo spregovorili tudi o predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji, v središču katerega so ukrepi na energetskem področju, vključno s prepovedjo uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v EU z začetkom leta 2027.

    K obema temama se bodo države članice vrnile v okviru oktobrskega zasedanja evropskega sveta, kjer bo kot eden ključnih projektov obravnavan tudi načrt za t. i. dronski zid, ki ga nameravajo za zaščito pred brezpilotnimi letalniki vzpostaviti na vzhodnem krilu EU – ta bo namenjen tako zaznavanju kot uničevanju dronov, je v petek po prvem sestanku z obrambnimi ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU ter Ukrajine povedal evropski komisar Andrius Kubilius.

    Eno glavnih tem, krepitev evropske obrambe, bodo odprli glede   na nedavne ruske kršitve zračnega prostora v več državah članicah EU. FOTO: Reuters
    Eno glavnih tem, krepitev evropske obrambe, bodo odprli glede   na nedavne ruske kršitve zračnega prostora v več državah članicah EU. FOTO: Reuters

    EU je v zadnjih mesecih sprejela pomembne ukrepe za povečanje financiranja obrambe, pri čemer je bilo za skupno naročanje vojaške opreme v okviru posebnega instrumenta SAFE na voljo 150 milijard evrov. SAFE bo s posojilom podprl države članice pri hitrem povečanju njihovih obrambnih naložb prek skupnih javnih naročil, dodelitev proračuna pa bo odvisna od povpraševanja in bo temeljila na naložbenih načrtih.

    Za posojila je zaprosilo 19 članic, ki morajo do konca novembra oddati načrte s konkretnimi naložbami. Slovenija se bo skupnim naročilom pridružila, čeprav za posojilo ni prosila.

    Krepitev obrambnih izdatkov v luči spremenjenih geopolitičnih razmer

    Kot poroča STA, pa je Slovenija skupaj s še 15 članicami zaprosila za možnost odstopanja od evropskih javnofinančnih pravil za potrebe zvišanja proračunskih izdatkov za obrambo. Ta ukrep bo po ocenah komisije prinesel dodatnih 650 milijard evrov naložb v obrambo. 

    Za krepitev izdatkov za obrambo se države članice, vključno s Slovenijo, odločajo spričo spremenjenih geopolitičnih razmer, povezanih predvsem z vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo in ruske agresije na Ukrajino. 

    EU je v zadnjih mesecih sprejela pomembne ukrepe za povečanje financiranja obrambe. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    EU je v zadnjih mesecih sprejela pomembne ukrepe za povečanje financiranja obrambe. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

    Evropska varnost v širšem smislu in ruska agresija na Ukrajino bosta med osrednjimi temami tudi na četrtkovem srečanju voditeljev neformalne platforme Evropska politična skupnost (EPS), ki jo sestavlja okoli 50 evropskih držav in mednarodnih organizacij. 

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Preiskava pri Hojsu zaradi kavaškega klana? Janša s tvitom mednarodni javnosti

    Hojs je novinarjem dejal, da ga sumijo sodelovanja s kavaškim klanom.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Svet pritiska na Hamas naj sprejme mirovni načrt, Islamski džihad proti

    Nekdanji britanski premier Tony Blair je sporočil, da je drzen in pameten Trumpov načrt najboljša priložnost za konec vojne.
    30. 9. 2025 | 06:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Droni ubili štiričlansko družino, tudi otroka, stara štiri in šest let

    V nočnem ruskem napadu z dronom na vas v severni regiji Sumi so bili ubiti brata, stara štiri in šest let, ter njuni starši.
    30. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniEvropska unijaoboroževanjeDanskapomoč Ukrajini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

    Vodjo racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji so po notranji preiskavi začasno premestili.
    30. 9. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo