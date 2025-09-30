O čem bodo govorili voditelji v Københavnu

V sredo se bodo voditelji držav članic EU sestali na neformalnem zasedanju v Københavnu, kjer bosta v ospredju področji skupne evropske obrambe in podpora Ukrajini v luči nedavnih incidentov z droni v več državah članicah, tudi na Danskem.

Neformalno srečanje bo vodil predsednik evropskega sveta Antonio Costa, gosti pa ga predsednica danske vlade Mette Frederiksen. Voditelji se bodo k obema temama vrnili na naslednjem zasedanju evropskega sveta, ki bo 23. in 24. oktobra.

Costa je v vabilu predsednikom vlad in držav članic zapisal, da so nedavne ruske kršitve zračnega prostora na Poljskem in v Romuniji oster opomin, da morajo države članice pospešiti in poglobiti prizadevanja za okrepitev obrambnih zmogljivosti.

Incidenti z brezpilotnimi letalniki, ki letijo nad evropskim zračnim prostorom, so se v zadnjih nekaj mesecih močno povečali, saj je vdore dronov doživelo najmanj deset držav. Drone ali motnje v delovanju nad svojim ozemljem so opazile Litva, Latvija, Danska, Norveška, Romunija, Poljska, Estonija, Nemčija, Francija in Danska.

Pri tem je predsednik evropskega sveta predlagal, da se neformalno zasedanje osredotoči na konkretne korake na področju zmogljivosti z vzpostavitvijo skupnega razumevanja, kaj se pričakuje od EU in držav članic za dosego želene obrambne pripravljenosti do leta 2030.

V ospredju krepitev obrambe in podpora Ukrajini

Kot v sporočilu za javnost napoveduje evropski svet, bosta med glavnimi poudarki dnevnega reda krepitev evropske obrambe in podpora Ukrajini.

Neformalno srečanje bo vodil predsednik evropskega sveta Antonio Costa. FOTO: Spencer Platt/AFP

Eno glavnih tem, krepitev evropske obrambe, bodo odprli glede na nedavne ruske kršitve zračnega prostora v več državah članicah EU, pri čemer se bodo v Københavnu osredotočili na hitro izvedbo skupnega razvoja zmogljivosti, podporo vzhodnemu krilu ter upravljanje, vključno s političnim nadzorom in usklajevanjem.

Zlasti september je zaznamovala vrsta vdorov in kršitev evropskega zračnega prostora z neznanimi letečimi predmeti. Kot poroča Euronews, je 9. septembra na poljsko ozemlje vstopilo kar 19 ruskih brezpilotnih letal, od katerih so bila štiri prestrežena. Štiri dni pozneje so podobna letala opazili v Romuniji, prejšnji teden pa so bili po opaženih brezpilotnih letalih preklicani poleti na letališčih v Københavnu ​ in Oslu.

Vzrok povečanja vdorov dronov ni jasen

O vzroku povečanja vdorov dronov za portal Euronews ugiba Christophe Gomart, francoski poslanec evropskega parlamenta in nekdanji nacionalni direktor vojaške službe. Po njegovem gre pri tovrstnih incidentih bodisi za motnjo, zaradi katere droni izgubijo nadzor, bodisi za namerne provokacije, namenjene preizkušanju reakcij, ali pa za poskus ocene obrambnih zmogljivosti Poljske, Romunije in posledično EU ter Nata.

Pred sredinim neformalnim zasedanjem voditeljev članic EU se je na kršitve ruskih dronov odzvala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednica je pouradila nujnost odločnega in enotnega evropskega odziva na nedavne vdore ruskih dronov v zračni prostor držav članic. Poleg tega je von der Leyen napovedala tudi predlog za vzpostavitev t. i. dronskega zidu na vzhodnem krilu unije in pozvala k tesnemu sodelovanju z Ukrajino in Natom.

Za Michela Liégeoisa, profesorja mednarodnih odnosov na Univerzi v Louvainu, spodbujanje dvomov o izvoru spominja na rusko strategijo: »Hibridno vojskovanje si prizadeva destabilizirati evropske države in ovirati ključno infrastrukturo, kot je javni prevoz. Upočasnitev zračnega prometa povzroča gospodarske izgube in spodbuja javno frustracijo.«

Liégeois je pri tem vendarle posvaril pred prenagljenimi sklepi, saj vsakega incidenta ni mogoče samodejno povezati z Moskvo, čeprav frekventnost tovrstnih vdorov kaže na namerno destabilizacijo.

Zlasti september je zaznamovala vrsta vdorov in kršitev evropskega zračnega prostora z neznanimi letečimi predmeti. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Dogajanje je za portal Euronews bolj neposredno komentiral estonski poslanec v evropskem parlamentu in podpredsednik odbora za varnost in obrambo Riho Terras: »Kršitve poljskega zračnega prostora in motnje na danskih letališčih so bile namerna in usklajena dejanja.« Ob tem Terras priznava, da dokončnih dokazov ni mogoče najti.

Voditelji o nadaljnji podpori Ukrajine

Voditelji EU bodo nadalje razpravljali tudi o tem, kako dodatno podpreti Ukrajino in doseči pravičen in trajen mir. Po nedavnih srečanjih Koalicije voljnih bo beseda tekla o tem, kako še naprej podpirati ukrajinske oborožene sile kot glavno jamstvo za suverenost in varnost države, hkrati pa povečati pritisk na Rusijo, vključno z zaostritvijo sankcij.

Voditelji bodo spregovorili tudi o predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji, v središču katerega so ukrepi na energetskem področju, vključno s prepovedjo uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v EU z začetkom leta 2027.

K obema temama se bodo države članice vrnile v okviru oktobrskega zasedanja evropskega sveta, kjer bo kot eden ključnih projektov obravnavan tudi načrt za t. i. dronski zid, ki ga nameravajo za zaščito pred brezpilotnimi letalniki vzpostaviti na vzhodnem krilu EU – ta bo namenjen tako zaznavanju kot uničevanju dronov, je v petek po prvem sestanku z obrambnimi ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU ter Ukrajine povedal evropski komisar Andrius Kubilius.

Eno glavnih tem, krepitev evropske obrambe, bodo odprli glede na nedavne ruske kršitve zračnega prostora v več državah članicah EU. FOTO: Reuters

EU je v zadnjih mesecih sprejela pomembne ukrepe za povečanje financiranja obrambe, pri čemer je bilo za skupno naročanje vojaške opreme v okviru posebnega instrumenta SAFE na voljo 150 milijard evrov. SAFE bo s posojilom podprl države članice pri hitrem povečanju njihovih obrambnih naložb prek skupnih javnih naročil, dodelitev proračuna pa bo odvisna od povpraševanja in bo temeljila na naložbenih načrtih.

Za posojila je zaprosilo 19 članic, ki morajo do konca novembra oddati načrte s konkretnimi naložbami. Slovenija se bo skupnim naročilom pridružila, čeprav za posojilo ni prosila.

Krepitev obrambnih izdatkov v luči spremenjenih geopolitičnih razmer

Kot poroča STA, pa je Slovenija skupaj s še 15 članicami zaprosila za možnost odstopanja od evropskih javnofinančnih pravil za potrebe zvišanja proračunskih izdatkov za obrambo. Ta ukrep bo po ocenah komisije prinesel dodatnih 650 milijard evrov naložb v obrambo.

Za krepitev izdatkov za obrambo se države članice, vključno s Slovenijo, odločajo spričo spremenjenih geopolitičnih razmer, povezanih predvsem z vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo in ruske agresije na Ukrajino.

EU je v zadnjih mesecih sprejela pomembne ukrepe za povečanje financiranja obrambe. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Evropska varnost v širšem smislu in ruska agresija na Ukrajino bosta med osrednjimi temami tudi na četrtkovem srečanju voditeljev neformalne platforme Evropska politična skupnost (EPS), ki jo sestavlja okoli 50 evropskih držav in mednarodnih organizacij.