    PREMIUM   D+   |   Svet

    Danski politik za Delo: ZDA zahtevajo nekaj, česar jim ne moremo dati

    Spor zaradi Grenlandije lahko uide izpod nadzora, opozarja Rasmus Jarlov, predsednik odbora za obrambo v danskem parlamentu.
    »Grenlandiji se ne bomo odpovedali, tam živi 57.000 danskih državljanov. Ne moremo jih prodati, kot da so sužnji Američanov. To ni opcija,« je v pogovoru za Delo vztrajal Rasmus Jarlov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    »Grenlandiji se ne bomo odpovedali, tam živi 57.000 danskih državljanov. Ne moremo jih prodati, kot da so sužnji Američanov. To ni opcija,« je v pogovoru za Delo vztrajal Rasmus Jarlov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Jure Kosec
    11. 1. 2026 | 13:02
    11. 1. 2026 | 13:12
    10:26
    Danska si po besedah Rasmusa Jarlova, predsednika odbora za obrambo v danskem parlamentu in poslanca opozicijske konservativne ljudske stranke, prizadeva, da bi našla logične razloge za obsesijo Trumpove administracije z Grenlandijo. Ker Američani že imajo popoln vojaški dostop do otoka in tam lahko tudi izkoriščajo rudna bogastva, se sogovornik boji, da njihove ambicije poganja zgolj želja po širjenju ozemlja.

    Zastopate opozicijo v danskem parlamentu. Ali obstajajo kakšne pomembne razlike med vami in trenutno vlado, ko gre za zaščito danske suverenosti nad Grenlandijo?

    Ne, pravzaprav ne. Imamo različne vloge. Torej jaz nisem tisti, ki bo govoril z Američani. To je naloga zunanjega ministra in zato bom morda nekoliko bolj neposreden, ko govorim z mediji. Toda imamo samo en cilj, in to je zaščititi Grenlandijo. Vsi stojimo za tem.

    Kako resno Danska jemlje izjave Trumpove administracije glede Grenlandije?

    Na žalost jih moramo jemati zelo resno, saj so bile že tolikokrat ponovljene. Nekaj časa so ljudje upali, da bodo pozabljene in da se bomo premaknili k nečemu pomembnejšemu. Toda vseskozi se vračamo nazaj.

    Ali obstaja zaskrbljenost, da razmere uhajajo izpod nadzora?

    Obstaja zaskrbljenost, da razmere lahko uidejo izpod nadzora. Ne verjamem, da smo že na tej točki. Toda zelo smo zaskrbljeni, ker Američani zahtevajo nekaj, česar jim ne moremo dati. In grozijo z aneksijo in vojaškimi napadi, če ne dobijo tistega, česar jim ne moremo dati. To je očitno velik problem.

