    Svet

    Darovalec semena prenesel rakotvoren gen na najmanj 197 otrok

    Nekateri otroci so že umrli, veliko se jih bori z različnimi oblikami raka.
    Države so postale odvisne od velikih mednarodnih semenskih bank. FOTO: Shutterstock
    Države so postale odvisne od velikih mednarodnih semenskih bank. FOTO: Shutterstock
    Ma. J.
    10. 12. 2025 | 10:48
    10. 12. 2025 | 10:59
    6:06
    Darovalec semena z genetsko mutacijo, ki predstavlja izjemno visoko tveganje za raka, je oče najmanj 197 otrok po Evropi, ugotavlja raziskava, ki jo navaja BBC. Nekateri otroci so že umrli, veliko se jih bori z različnimi oblikami raka, le peščica, ki je podedovala mutacijo, pa v življenju ne bo zbolela za rakom.

    image_alt
    Neplodnih vse več, varnih metod oploditve pa ne

    Raziskavo je izvedlo 14 javnih radiotelevizij, vključno z BBC, v okviru mreže raziskovalnega novinarstva Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Seme je pred 20 leti daroval anonimni moški, ki je v študentskih letih v zameno za plačilo daroval spolne celice. Klinike so njegovo seme uporabljale okoli 17 let v 14 državah, med drugimi tudi v Nemčiji, Španiji, Grčiji ter na Madžarskem in Islandiji.

    Moški je sicer zdrav in je uspešno opravil vse potrebne preiskave za darovalca semena, a je DNK v nekaterih njegovih celicah mutirala še pred njegovim rojstvom. Mutacija je poškodovala gen TP53, ki igra ključno vlogo pri preprečevanju sprememb zdravih celic v rakave. Večina celic v darovalčevem telesu ne vsebuje nevarne oblike TP53, kljub temu pa je v okoli 20 odstotkih njegovega semena. Vsi otroci, ki so bili spočeti iz tega semena, bodo zboleli za Li-Fraumenijevim sindromom (LFS), ki je posledica dednih mutacij v genu TP53.

    Bolniki pogosto zbolijo za različnimi vrstami raka – najpogosteje za rakom dojk in različnimi vrstami sarkomov. Druge vrste raka, ki se pojavljajo v sklopu tega sindroma, so različne oblike levkemije, možganski tumorji, rak želodca, debelega črevesa in danke, melanom, Wilmsovi tumorji ter limfomi. Osebe z Li-Fraumenijevim sindromom običajno zbolijo za rakom zgodaj, pred 45. letom starosti, in imajo večkrat multiple primarne tumorje, je zapisano na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana.

    Evropska semenska banka, ki je ženskam prodala seme, je prizadetim družinam izrekla sožalje in priznala, da so v nekaterih državah seme uporabili za preveč strank. Darovalčeve celice so nemudoma odstranili, ko so izvedeli za težavo, poroča BBC.

    Koliko otrok je zbolelo

    Zdravniki, ki so opazili povezavo med otroki z rakavimi obolenji in darovanjem semena, so letos opozorili Evropsko društvo za človeško genetiko. Poročali so, da je deset otrok že zbolelo za rakom. Nadaljnje raziskave so odkrile, da je darovalec spočel najmanj 197 otrok, a pristojni še niso prejeli zdravniških podatkov iz vseh držav, kamor so prodali seme z mutacijo. Prav tako še ni znano, koliko izmed teh otrok je podedovalo nevarno obliko gena.

    image_alt
    Dr. Borut Kobal: Moški, vi ste v menopavzi pomembno zdravilo za ženske

    Dr. Edwige Kasper, genetičarka Univerzitetne bolnišnice Rouen v Franciji, ki je ugotovila prve povezave med otroki in darovanim semenom, je povedala, da je mnogo otrok že zbolelo za rakom. »Veliko otrok je zbolelo za dvema različnima rakoma, nekateri pa so umrli, ko so bili še majhni,« je dejala za BBC.

    Ena izmed mater, ki je v Belgiji spočela z biomedicinsko pomočjo, je s tamkajšnje klinike prejela klic, naj hčerko nemudoma odpelje na preiskave. Dejala je, da darovalcu semena ničesar ne zameri, a da je nesprejemljivo, da je dobila seme, ki ni bilo »čisto, varno in prenaša tolikšno tveganje«.

    Enega darovalca bi omejili na 50 družin

    Primer moškega, ki je daroval rakotvorno seme, poleg darovalca, ki je pomagal spočeti 550 otrok, je sprožil val vprašanj o regulaciji darovanja semena.

    Mednarodno pravo ne ureja, koliko krat lahko uporabijo seme enega darovalca, nekatere države pa so same postavile omejitev. V Združenem kraljestvu gre lahko seme enega darovalca največ desetim družinam, v Belgiji pa šestim. Kljub temu pa prihaja do zlorab, namreč seme omenjenega darovalca naj bi v Belgiji dobilo 38 žensk, ki so rodile 53 otrok.

    Zaradi testov in preiskav, ki jih darovalci semena opravijo pred oddajo vzorca, je umetna zanositev v nekaterih pogledih lahko varnejša kot naravna. FOTO: Regis Duvignau/Reuters
    Zaradi testov in preiskav, ki jih darovalci semena opravijo pred oddajo vzorca, je umetna zanositev v nekaterih pogledih lahko varnejša kot naravna. FOTO: Regis Duvignau/Reuters

    Profesor Allan Pacey, ki je nekoč vodil Sheffildsko semensko banko, je dejal, da so države postale odvisne od velikih mednarodnih semenskih bank, saj ni dovolj donacij. »Uvažamo iz velikih mednarodnih semenskih bank, ki vzorce prodajajo tudi drugim državam, saj tako zaslužijo denar. Tukaj se začne problem, saj mednarodno pravo ne ureja, kako pogosto lahko uporabimo seme,« je še dejal za BBC.

    Dejal je, da je primer z genetsko mutacijo grozen, a je poudaril, da je vzorce nemogoče testirati za vse bolezni in mutacije. »Sprejmemo le od enega do dva odstotka vseh moških, ki se prijavijo za darovalca semena glede preiskave, ki jih trenutno zahtevamo. Če bomo pogoje še zaostrili, ne bomo imeli dovolj darovalcev,« je še pojasnil Pacey.

    Evropsko društvo za človeško reprodukcijo in embriologijo je nedavno predlagalo omejitev 50 družin na enega darovalca, a to ne bi omejilo tveganja za dedovanje redkih genetskih bolezni.

    Pri Evropski semenski banki so povedali: »Pomembno je, še posebej v luči tega primera, da se zavedamo, da več tisoč žensk in parov ne more imeti svojih otrok brez pomoči darovalca.« V splošnem je spočetje otroka s pomočjo darovanega semena varno, če darovalci predhodno uspešno opravijo teste, so še dejali.

    Novice  |  Slovenija
    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    darovalec spermeraksemeotrocigenetska bolezenzdravljenjeOploditev z biomedicinsko pomočjo

    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sveže oprano perilo, a brez vonja: zakaj se to dogaja in kakšna je rešitev

    Razlaga, zakaj se to zgodi, je precej preprosta, rešitev pa le ena majhna sprememba, ki jo morate uvesti v svojo rutino.
    Kaja Berlot 10. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genetska mutacija

    Darovalec semena prenesel rakotvoren gen na najmanj 197 otrok

    Nekateri otroci so že umrli, veliko se jih bori z različnimi oblikami raka.
    10. 12. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Šport  |  Nogomet
    Novice  |  Svet
    Magazin  |  Svet so ljudje
