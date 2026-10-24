Davek na milijarderje: kdo bo plačal pet odstotkov premoženja?

Kalifornijski volivci bodo odločali o uvedbi enkratnega petodstotnega davka na premoženje milijarderjev. Predlagatelji želijo z njim zbrati do 100 milijard dolarjev za financiranje zdravstva in nadomestiti del izpada zveznih sredstev. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko davek najpremožnejše spodbudil k odhodu iz države. Nekateri so jo že zapustili.

Kalifornija, ameriška zvezna država, znana po razkošnih obalnih vilah, zabavni industriji in tehnoloških velikanih, ima eno največjih koncentracij milijarderjev na svetu. Med njimi so Mark Zuckerberg, Kim Kardashian, Oprah Winfrey in George Lucas.

Predlog, označen kot predlog 40, predvideva enkratno petodstotno obdavčitev celotnega neto premoženja milijarderjev, ki so 1. januarja 2026 prebivali v Kaliforniji. V državi jih je nekaj več kot 200, ukrep pa je že sprožil ostre politične spore in razpravo o tem, kako obdavčiti najpremožnejše.

Francesco Trebbi, profesor javnih politik na kalifornijski univerzi Berkeley, meni, da gre za zgodovinski predlog. »Mislim, da je to prvi davek na milijarderje – torej davek na premoženje, usmerjen v skrajno majhen delež najpremožnejših,« je dejal za BBC.

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Kalifornija ima največje gospodarstvo med ameriškimi zveznimi državami in četrto največje na svetu, večje od indijskega in britanskega. Hkrati ima največji delež brezdomcev v ZDA in eno največjih razlik med bogatimi in revnimi.

100 milijard dolarjev za zdravstvo

Zagovorniki ukrepa trdijo, da bi morali najbogatejši prispevati pravičen delež za financiranje javnih storitev. Davek naj bi državi pomagal nadomestiti izpad zveznih sredstev za zdravstveni sistem, ki ga pričakujejo zaradi obsežnega davčnega in proračunskega zakona ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Predlog naj bi prinesel do 100 milijard dolarjev oziroma približno 86 milijard evrov. Po besedah Suzanne Jimenez, vodje kabineta sindikata Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, ki je sodeloval pri pripravi pobude, je ukrep kratkoročna rešitev za prihajajoče zmanjšanje zveznega financiranja.

»Če ne bomo ukrepali, bomo priča zlomu zdravstvenega sistema, medtem ko bomo iskali dolgoročnejšo rešitev za njegovo financiranje,« je povedala za BBC.

O predlogu bodo odločali volivci na glasovanju na ravni celotne države, za sprejetje pa bo potrebna večina glasov.

Nekateri milijarderji so Kalifornijo že zapustili

Predlog je naletel na odločen odpor dela poslovne in politične elite. Med najbolj izpostavljenimi nasprotniki je kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki opozarja, da bi lahko davek spodbudil odhod premožnih prebivalcev in s tem zmanjšal prihodke iz dohodnine.

Švicarska raziskava pa je pokazala, da je zvišanje davčne stopnje za 0,1 odstotne točke zmanjšalo obdavčljivo premoženje za 3,5 odstotka.

Soustanovitelj Googla Sergey Brin naj bi politični organizaciji, ki financira pobude za preprečitev uvedbe davka na premoženje, namenil več kot 100 milijonov dolarjev, poroča Los Angeles Times.

Po poročanju medijev je Kalifornijo zaradi predlaganega davka zapustilo najmanj šest od več kot 200 milijarderjev. Med njimi so soustanovitelja Googla Larry Page in Sergey Brin, vlagatelj tveganega kapitala Peter Thiel, nekdanji izvršni direktor Uberja Travis Kalanick in ustanovitelj skupine Hankey Don Hankey.

Hankey, milijarder iz Los Angelesa, ki je vse življenje živel v Kaliforniji, je za revijo Forbes povedal, da se je zaradi predlaganega davka preselil v Nevado.

»Mislim, da smo v Kaliforniji ustvarili veliko delovnih mest. Pri nas dela nekaj tisoč ljudi, imamo tudi sistem delitve dobička. In zdaj moram zapustiti državo,« je dejal. Dodal je, da je zaradi predloga dobil občutek, da si ga v Kaliforniji ne želijo več.

Sergey Brin. FOTO: Brian Snyder Reuters

O morebitni selitvi naj bi razmišljal tudi izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg. Po poročanju medijev je upravnemu odboru podjetja prejšnji mesec povedal, da razmišlja o preselitvi svojega glavnega prebivališča iz Kalifornije.

Meta ima sedež v tej zvezni državi, Zuckerbergovo premoženje pa je ocenjeno na več kot 200 milijard dolarjev. Če bi bil davek sprejet, bi moral po nekaterih ocenah plačati do 12,5 milijarde dolarjev. Meta naj bi se zato z njim dogovorila za novo delniško pogodbo, ki mu omogoča pridobitev dodatnih delnic podjetja.

Tudi soustanovitelj družbe DoorDash Andy Fang, katerega premoženje je ocenjeno na 1,6 milijarde dolarjev, je predlog označil za neumnega. Na omrežju X je zapisal, da bi bilo ob takšnih pobudah zanj neodgovorno, če ne bi načrtoval odhoda iz države.

Med podporniki tudi vodja Nvidie

Kljub nasprotovanju nekaterih najbogatejših prebivalcev ima predlog tudi podporo posameznih milijarderjev. Med njimi je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang. V pogovoru za ameriško televizijo CBS, partnerico BBC, je dejal, da ga plačevanje davkov ne moti. »Ne moti me plačevati davkov. Več ko zaslužiš, več davkov plačaš. S tem nimam težav,« je povedal. Dodal je, da je sam utelešenje ameriških sanj.

Za davek se zavzema tudi poslovnež Tom Steyer, ki je letos neuspešno kandidiral za kalifornijskega guvernerja. Čeprav meni, da je predlog v sedanji obliki problematičen, ga podpira, ker želi zaščititi najbolj ranljive prebivalce države.

Predlog podpira tudi senator Bernie Sanders, dolgoletni kritik dohodkovne neenakosti v ZDA. Na shodu v Los Angelesu je dejal, da milijarderji verjamejo, podobno kot monarhi v 19. stoletju, da imajo od boga dano pravico vladati.

»Imajo vse bogastvo, vso moč. In kdo za vraga mislite, da ste, da jim nasprotujete? Mislim, da se bodo 3. novembra naučili zelo pomembne lekcije,« je dejal.

FOTO: Caroline Brehman Reuters

Ali bo davek dosegel svoj namen?

Kalifornijski predlog je del širše razprave o obdavčitvi premoženja. Na zahodni obali ZDA volivci v zvezni državi Washington prav tako razpravljajo o uvedbi davka za milijonarje, ki bi znašal 9,9 odstotka na letne dohodke nad milijonom dolarjev.

Davki na premoženje so bili nekoč v Evropi razmeroma pogosti, danes pa jih po navedbah Kristiana Niemietza z Inštituta za ekonomske zadeve (Institute of Economic Affairs) poznajo le še v treh evropskih državah: Španiji, Norveški in Švici.

Niemietz meni, da takšni davki prinašajo »več težav kot koristi«. Po njegovem povzročajo administrativne zaplete, zmanjšujejo naložbe, spodbujajo odliv kapitala in na koncu ne prinesejo toliko prihodkov, kot bi pričakovali.

Na Norveškem je po poročanju lokalnega medija zvišanje davka na premoženje leta 2022 povzročilo, da je državo zapustilo več izjemno premožnih posameznikov kot v predhodnih 13 letih skupaj. Švicarska raziskava pa je pokazala, da je zvišanje davčne stopnje za 0,1 odstotne točke zmanjšalo obdavčljivo premoženje za 3,5 odstotka.

Anketa, ki sta jo septembra izvedla kalifornijski inštitut za vladne študije Berkeley in časnik Los Angeles Times, je pokazala, da predlog še nima jasne podpore večine volivcev. Za davek je bilo 45 odstotkov verjetnih volivcev, proti 42 odstotkov, 13 odstotkov pa jih še ni bilo odločenih.