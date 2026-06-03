»Nespodobno povabilo« Borisu Johnsonu, če bi nasprotoval brexitu

Boris Johnson je v dokumentarnem filmu za BBC povedal, da mu je nekdanji britanski premier David Cameron leta 2016 obljubil visok položaj v vladi, če ne bo podprl referenduma za brexit.

Johnson je februarja 2016, štiri mesece pred referendumom, javno podprl odločitev, da Velika Britanija izstopi iz Evropske unije. Politika, oba nekdanja britanska premierja, sta v dokumentarnem filmu BBC ob deseti obletnici referenduma za brexit povedala, da sta se med igro tenisa dogovarjala, ali bo Johnson nasprotoval brexitu in kakšen položaj v vladi bo zasedel v zameno, poroča Guardian.

Cameron je Johnsonu, s katerim je občasno prijateljeval, obenem pa sta bila dolgoletna tekmeca v konservativni stranki, ponudil enega izmed »top petih« položajev v vladi, na primer ministrstvo za obrambo, pod pogojem, da Johnson nasprotuje brexitu.

Johnson je v dokumentarnem filmu dejal: »Nisem bil prepričan, kakšna je bila hierarhija. Seveda sem se iz čiste radovednosti spraševal, katera služba bi to lahko bila? Lahko je to premier, minister za finance, za notranje zadeve, za zunanje zadeve. To so štiri. Kaj je peta? Skrivnost.«

Nekateri državljani so v zadnjem desetletju večkrat stopili na ulice in izrazili nezadovoljstvo z izstopom Velike Britanije iz EU. FOTO: Toby Melville/Reuters

Cameron je potrdil, da Johnsonu ni povedal, za kateri položaj gre. »Rekel sem mu: 'Brez dvoma je obramba eno od glavnih petih položajev, recimo.' Želel sem, da razume, da sem cenil njegov prispevek, da bi bil v prihodnosti velik del vlade,« je dejal Cameron.

Igra tenisa je potekala na zasebnem igrišču ameriškega veleposlanika ob Regent’s Parku. Craig Oliver, Cameronov takratni šef za odnose z javnostmi, je povedal, da se je Cameron z igre vrnil dobre volje. »Kot prvo, Borisa Johnsona je premagal v tenisu, kot drugo, mogoče je dobil potrditev, da se bo pridružil vladi,« je dodal.

Ko je Johnson podprl brexit, je Cameronu zadal močan udarec skupaj z Nigelom Farageom in Georgeom Gallowayjem, ki sta prav tako podprla izstop Velike Britanije iz EU.

Michael Gove, takratni minister za pravosodje in Johnsonov bližnji sodelavec, je brexit podprl še preden je Johnson oznanil svojo odločitev.