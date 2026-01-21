Zgodovina koraka mimo Davosa

Ta teden bo Davos ponudil običajne obljube o kapitalizmu deležnikov, namenskem poslovanju in trajnostnem razvoju. Toda brez konkretnih mehanizmov – zavezujočih pogojev, okvirov odgovornosti in pravične delitve tveganja, ki ločujejo prave ustvarjalce vrednosti od izkoriščevalcev – to ostaja le gledališče. Medtem ko se v Latinski Ameriki odpira novo poglavje v dolgi zgodovini izkoriščanja virov, bi se udeleženci Davosa morali vprašati: gradimo prava partnerstva ali sofisticirane mehanizme izkoriščanja?