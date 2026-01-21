  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Zgodovina koraka mimo Davosa

    Medtem ko udeleženci Davosa razčlenjujejo nianse kapitalizma deležnikov, se stara pravila močnostne politike in izkoriščanja virov ponovno sprožajo.
    Borge Brende, glavni izvršni direktor foruma v Davosu, prireditev vodi med začrtano agendo in aktualnimi dogodki, denimo ameriško željo po priključitvi Grenlandije. Foto Denis Balibouse/Reuters
    Borge Brende, glavni izvršni direktor foruma v Davosu, prireditev vodi med začrtano agendo in aktualnimi dogodki, denimo ameriško željo po priključitvi Grenlandije. Foto Denis Balibouse/Reuters
    Mariana Mazzucato, Rainer Kattel, Project Syndicate
    21. 1. 2026 | 05:00
    Ta teden bo Davos ponudil običajne obljube o kapitalizmu deležnikov, namenskem poslovanju in trajnostnem razvoju. Toda brez konkretnih mehanizmov – zavezujočih pogojev, okvirov odgovornosti in pravične delitve tveganja, ki ločujejo prave ustvarjalce vrednosti od izkoriščevalcev – to ostaja le gledališče. Medtem ko se v Latinski Ameriki odpira novo poglavje v dolgi zgodovini izkoriščanja virov, bi se udeleženci Davosa morali vprašati: gradimo prava partnerstva ali sofisticirane mehanizme izkoriščanja?

    Več iz teme

    DavosDonald Trumpgospodarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

