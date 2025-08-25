Na trg vstopa tableta za hujšanje, ki naj bi postala vodilna na trgu

Farmacevtski velikan Eli Lilly je v začetku meseca objavil dolgo pričakovane rezultate klinične študije za svojo tableto proti debelosti, imenovano orforglipron. Odziv vlagateljev je bil takojšen in negativen.

Delnice podjetja so po poročanju agencije Reuters padle za skoraj 15 odstotkov, saj so podatki o učinkovitosti zdravila zaostali za pričakovanji Wall Streeta in rezultati konkurenčnega zdravila podjetja Novo Nordisk.

Razočaranje na prvi pogled

Glavni razlog za padec delnic so bili podatki o izgubi teže. V obsežni študiji, ki je vključevala več kot 3000 posameznikov, so udeleženci, ki so prejemali najvišji odmerek orforgliprona, v 72 tednih v povprečju izgubili 12,4 odstotka telesne teže.

Analitiki so po poročanju medija CNBC upali na izgubo teže okoli 15 odstotkov. FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

Analitiki so po poročanju medija CNBC upali na številko okoli 15 odstotkov, kar je primerljivo z izjemno priljubljenim injekcijskim zdravilom Wegovy podjetja Novo Nordisk, ki je v svoji študiji dosegel 14,9-odstotno izgubo teže.

Poleg tega se zdi, da orforglipron zaostaja tudi za neposrednim tekmecem v obliki tablete, oralnim semaglutidom podjetja Novo Nordisk. Ta je v svoji študiji pokazal, da so pacienti izgubili do 16,6 odstotka teže. Nekateri vlagatelji so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi stranskih učinkov Lillyjeve tablete.

Približno 10,3 odstotka udeležencev, ki so jemali najvišji odmerek, je prekinilo zdravljenje zaradi neželenih učinkov, med katerimi sta po podatkih iz študije prednjačili slabost (33,7 odstotka) in bruhanje (24 odstotkov).

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Markus Manns, delničar obeh podjetij, je za Reuters rezultate označil za »najboljši možni scenarij za Novo«, saj je »konkurenčna grožnja s strani Lillyja nenadoma precej šibkejša, kot se je pričakovalo«.

Skrite prednosti, ki lahko odločijo tekmo

Kljub na videz slabšim rezultatom pa ima Lillyjeva tableta po mnenju nekaterih analitikov več ključnih prednosti, ki bi lahko na koncu prevladale.

Prva in morda najpomembnejša je sama sestava zdravila. Medtem ko je zdravilo podjetja Novo Nordisk peptid, je orforglipron tako imenovana »majhna molekula«.

To v praksi pomeni, da je zdravilo kemijsko enostavnejše, kar omogoča bistveno lažjo in cenejšo proizvodnjo v velikem obsegu. To je ključnega pomena, saj se proizvajalci injekcijskih zdravil že zdaj soočajo z ogromnim povpraševanjem, ki presega njihove proizvodne zmožnosti.

Analitiki, ki jih navaja Reuters, pričakujejo, da bodo cene tabletk primerljive z injekcijami. FOTO: Almaas Masood/Reuters

Analitik David Risinger iz Leerink Partners je za CNBC dejal, da bi Lilly lahko »preplavil svet z orforglipronom« in hitro ustvaril bistveno večjo prodajo.

Druga velika prednost je udobje za uporabnika. Pacienti morajo tableto podjetja Novo Nordisk vzeti zjutraj na prazen želodec z največ decilitrom vode in nato počakati 30 minut pred jedjo, pijačo ali jemanjem drugih zdravil.

Lillyjev orforglipron teh prehranskih omejitev nima. »Če ste starš z otroki in morate vzeti to zdravilo ter čakati pol ure, preden lahko spijete kavo, se vam lahko zmeša,« je za CNBC ponazoril analitik Evan Seigerman in dodal: »Pri tovrstnih zdravilih je pomembna uporaba v resničnem svetu.«

Cena in dostopnost bosta ključni

Tretji dejavnik, ki bo verjetno odločilen, je cena. Čeprav nobeno od podjetij še ni razkrilo cen, analitiki, ki jih navaja Reuters, pričakujejo, da bodo cene tabletk primerljive z injekcijami, ki v ZDA stanejo okoli 1000 dolarjev na mesec.

Orforglipron zaostaja tudi za oralnim semaglutidom podjetja Novo Nordisk, ki je dosegel do 16,6-odstotno izgubo teže. FOTO: Reuters

Vendar pa bi lahko lažja proizvodnja Lillyju omogočila, da svojo tableto ponudi po nižji ceni. Dr. Mihail Zilbermint z Univerze Johns Hopkins je za CNBC poudaril: »Mislim, da bosta obe zdravili spremenili igro. Ko pa gre za to, katero podjetje bo zmagalo – je cena največji problem.«

Analitiki pri Goldman Sachs kljub slabšim podatkom o učinkovitosti napovedujejo, da bodo oralne tablete do leta 2030 zajele 24 odstotkov celotnega trga zdravil za hujšanje, ki naj bi bil takrat vreden 95 milijard dolarjev.

Pri tem pa napovedujejo, da bo Lillyjeva tableta zasedla kar 60-odstotni delež trga oralnih zdravil, medtem ko naj bi delež podjetja Novo Nordisk znašal le 21 odstotkov.

Medtem ko je izguba teže pomemben dejavnik, bodo o končnem zmagovalcu v tej večmilijardni vojni odločali tudi lažja proizvodnja, preprostejša uporaba in predvsem cena, ki bo zdravljenje omogočila širšemu krogu ljudi.

Injekcijsko zdravilo Wegovy podjetja Novo Nordisk je v svoji študiji doseglo 14,9-odstotno izgubo teže. FOTO: Mads Claus Rasmussen/AFP

Kot so zapisali analitiki pri Bank of America: »Da, izguba teže je bila nekoliko manjša, toda vprašajte 100 zdravnikov, ali bodo ti novi podatki resnično vplivali na to, komu bodo predpisali orforglipron, in verjamemo, da bi velika večina rekla, 'ne zares'.«