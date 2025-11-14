Dejan Verčič: Slovenija je tarča ruskih informacijskih operacij že desetletja

Slovenija je, kot majhna članica EU in Nata, že dlje časa tarča ruskih informacijskih operacij, ki ciljajo na oblikovanje javnega mnenja in vplivanje na stališča do ključnih mednarodnih partnerjev, je v intervjuju za Insight News dejal dr. Dejan Verčič, profesor in vodja Centra za marketing in odnose z javnostjo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Po Verčičevih besedah so glavni cilji ruskih aktivnosti oblikovanje stališč Slovencev do Rusije, slovenske vlade in njenih partnerjev, med katerimi izstopajo Evropska unija, Nato, ZDA in širši Zahod. Šele na koncu se v komunikacijo umešča Ukrajina. Verčič poudarja, da je za razumevanje ruskega vpliva bolje uporabljati koncept propagande kot dezinformacij.

Rusija gradi kulturno in identitetno bližino, uporablja obstoječe mreže društev, umetnikov, medijev in spletnih vplivnežev ter včasih uporablja tako imenovane »koristne idiote«, pri čemer nekateri med njimi delujejo kot ruski agenti. FOTO: Uroš Hočevar

»Če govorimo o propagandi, govorimo o zelo širokem prostoru … od bele propagande do črne propagande,« pravi.

Temelj ruskega vpliva v Sloveniji je gradnja kulturne in identitetne bližine, ki se opira na idejo panslavizma. Po Verčičevih besedah gre za sporočilo: »Vsi smo Slovani … kot Slovani ne sodimo res na Zahod.«

»Uporabni idioti«

To dopolnjuje dolgotrajna kulturna diplomacija. Rusija uporablja obstoječo mrežo društev, umetnikov in komunikacijske infrastrukture, ki je prisotna tudi v Sloveniji. Nekateri dogodki in organizacije, kot so Slovensko-rusko prijateljsko društvo ali parlamentarni prijateljski klubi z Rusijo, lahko po njegovih ocenah delujejo kot »uporabni idioti«. »Ker nekaj teh ljudi poznam, sem povsem prepričan, da je več med njimi ruskih agentov. Na kateri ravni in v kakšni vlogi, pa je popolnoma drugo vprašanje.«

Verčič opozarja na dve liniji vpliva: neposredno iz Moskve in posredno prek Srbije in Republike Srbske. »Večina finančne infrastrukture prihaja v Slovenijo iz Srbije in Republike Srbske … kar odpira resna varnostna vprašanja,« opozarja.

Poleg tega ruska propaganda pogosto gradi na globalni politični naraciji, ki primerja liberalne in iliberalne demokracije, pri čemer se primerjajo države kot Rusija, Madžarska, Kitajska in Turčija.

Čeprav obstajajo mediji, ki neposredno širijo ruske vsebine, je njihov domet omejen. Večji vpliv imajo dolgotrajne teme, ki subtilno oblikujejo politični diskurz. Po Verčičevih opažanjih so manjše tradicionalne televizije in alternativni mediji včasih povezani z drugimi mednarodnimi centri in kanali za širjenje ruskih narativov. Podobno obstajajo spletni vplivneži in platforme, ki posredno širijo vsebine iz Sputnik ali RT, čeprav te operacije danes niso več neposredno aktivne v Sloveniji.

Zakaj so tako učinkoviti

Slovenija po njegovih ocenah odporno ni močna. Nostalgija po neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije in geopolitična pozicija »med Vzhodom in Zahodom« ustvarjata odprt prostor za ruski vpliv. »Ta ideja je še vedno zelo močna … in na tem Rusi močno gradijo.« Poleg tega so nekateri politični akterji prejeli mednarodna priznanja iz Rusije, kar kaže na dolgoletne vezi znotraj sistema.

Nostalgija po neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije in pozicija med Vzhodom in Zahodom ustvarjata odprt prostor za ruski vpliv, kar ruska stran izkorišča za subtilno oblikovanje političnega diskurza in javnega mnenja. FOTO: Alexander Zemlianichenko/AFP

Na Balkanu je Srbija močan zaveznik Rusije, Bosna in Hercegovina pa ostaja ranljiva država, kjer so denarni tokovi in politične napetosti še vedno močni. »Republika Srbska je verjetno najbolj korumpiran del Balkana, kjer potekajo razni denarni tokovi … Bosna in Hercegovina nikoli ni bila stabilizirana,« ocenjuje.

Zakaj je ruska propaganda še vedno učinkovita? Verčič poudarja dolgoletno kontinuirano delo ruskih strateških komunikacij.

»Vložili so sto let raziskav in trdega dela za vzpostavitev mreže … nikoli je niso razgradili. V nasprotju z ZDA, ki so po koncu hladne vojne razpustile svojo informacijsko agencijo, so Rusi zgradili trajno mrežo, ki je aktivna še danes in vključuje operativce z dolgoletnimi izkušnjami iz KGB in drugih struktur.«