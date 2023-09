Dekle, ki je postalo simbol nasilja režima

V nadaljevanju preberite:

Natanko pred enim letom je v Iranu odjeknila novica o smrti Džine Mahse Amini. Tri dni prej je 22-letno Kurdinjo na teheranski ulici pridržala moralna policija, ker je naglavno ruto, ki je v islamski republiki na javnih krajih za ženske obvezna, nosila prenizko in s tem pohujšljivo razkrivala preveč las. Kmalu po pridržanju so jo prepeljali v bolnišnico. Tja naj bi prispela možgansko mrtva, z zlomljeno lobanjo in telesom, polnim modric. Ko je 16. septembra lani umrla, je policija zanikala krivdo in zatrdila, da je študentki prava odpovedalo srce. Odgovor ni prepričal prebivalstva.