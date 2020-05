Dekle z južne strani Čikaga

New York – »Sem z južne strani Čikaga. To je vse, kar morate vedeti o meni,« pravi nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama. Izjava iz dokumentarca o njej je najbrž podcenjevanje, saj bi pravnico z diplomo s Harvarda in ženo prvega temnopoltega ameriškega predsednika mnogi radi videli na položaju podpredsednice ali celo predsednice države.A tudi ta ugotovitev kaže iskrenost Američanke, ki je več kot tri leta po odhodu iz Bele hiše še vedno najbolj občudovana. Michelle LaVaughn Robinson Obama so za preprosto in globoko hkrati označili celo nekateri politični nasprotniki. Znano je njeno prijateljstvo z nekdanjim ...