Del EPP očita Orbánu cinično omejevanje državljanskih svoboščin

»Politično nevarno in moralno nesprejemljivo«



Ključni bosta CDU in CSU



Trinajst evropskih poslancev

Bruselj – Znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) se sicer krepi pritisk na madžarskega premierain njegov Fidesz, a na kratek rok večjih sprememb še ni pričakovati.Skupini trinajstih evropskih strank iz EPP, ki so prejšnji teden zahtevale izključitev Fidesza, se je danes pridružila še poljska Državljanska platforma. Iz nje prihaja predsednik EPP. Skupina strank je prepričana, da Fidesz s svojim ravnanjem, predvsem glede pravne države, ne more biti član družine.Tusk, ki je bil v obdobju 2014–2019 predsednik evropskega sveta, prej pa poljski premier, je prejšnji teden pismu članstvu EPP zapisal, da je »uporaba pandemije za vzpostavitev stalnih izrednih razmer politično nevarna in moralno nesprejemljiva«.V skupini podpisnic ni vplivnih krščanskodemokratskih strank iz Nemčije, Italije, Francije, Španije in Avstrije. Tudi nobene od treh slovenskih strank iz skupine EPP in hrvaške HDZ ni med podpisnicami.Za najpomembnejše velja, kako se bosta na koncu postavili nemški sestrski stranki CDU/CSU. O izključitvi naj bi odločali na prihodnji politični skupščini EPP. Članstvo Fidesza v tej družini je sicer že leto dni zamrznjeno.Nova dinamika je nastala tudi med poslanci EPP v evropskem parlamentu. Predstavniki trinajstih nacionalnih delegacij so glede pravne države na Madžarskem pisali vodji skupineIzrazili so globoko zaskrbljenost glede dogajanja na Madžarskem, predvsem glede ukrepov, sprejetih 30. marca , ki »de facto dopuščajo madžarski vladi, da vlada z dekreti, brez jasnega končnega datuma«.»Cinično je, da omejuješ državljanske svoboščine in se pomikaš naprej z neliberalno agendo, iz EU pa za domače politične namene delaš grešnega kozla,« so zapisali. Opozorili so, da imajo v EPP moralno obvezo braniti liberalno demokracijo in vladavino prava, zlasti v času globoke krize.Od Bavarca Webra pričakujejo, da potegne nujne sklepe iz tega dodatnega napada na evropske vrednote in temeljne vrednote EPP. Tudi parlamentarna skupina bi po njihovem morala imeti jasno stališče, v katerem bi se morale zrcaliti vsaj odločitve stranke EPP, kar zadeva postavljanje za temeljne vrednote in politična prepričanja.Med podpisanimi ni vodij nobene od najmočnejših delegacij, z izjemo poljske, Fidesz ima v evropskem parlamentu 13 od skupno 187 poslancev iz vrst EPP.