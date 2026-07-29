Več tisoč delavcev Audija v Nemčiji protestira proti zaprtju tovarne

Več tisoč delavcev avtomobilskega podjetja Audi je v danes protestiralo proti zaprtju tovarne nemškega proizvajalca avtomobilov v mestu Neckarsulm. Matično podjetje Volkswagen namreč napoveduje zapiranje tovarn in izgubo več deset tisoč delovnih mest. »Bojimo se zaprtja tovarn, saj je ogrožena naša prihodnost,« je na protestu v Neckarsulmu za Reuters povedal delavec pri Audiju Melih Cevlik. »Zaposleni si želijo pojasnila, ker jih skrbi, da bodo prišli v službo. Tudi številne družine so zaskrbljene,« je dejal delavec Frank Wojko. V tovarni Neckarsulm, kjer izdelujejo Audijeve modele A5, A6 in A8, poleg tega pa je tu tudi manjša proizvodnja povsem električnega audija e-tron GT, dela približno 15.000 ljudi. FOTO: Heiko Becker/Reuters Izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je namreč ...