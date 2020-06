Delavci so začeli z občutljivim odstranjevanjem od požara uničenih gradbenih odrov

Delavci so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začeli z občutljivim odstranjevanjem od požara uničenih gradbenih odrov. Zaradi pandemije so se v mesecu marcu vsa dela na katedrali ustavila. Prav tedaj naj bi že začeli z zapleteno demontažo oziroma odstranjevanjem omenjenih gromozanskih odrov z na tisoče cevmi, ki so jih zaradi obnove postavili že pred požarom. Konec minulega meseca so sicer po dobrem letu odprli trg pred katedralo , ki je bil zaprt zaradi velike onesnaženosti z ostanki svinca; ta se je stopil pri požaru, veter pa je snov raznesel po širšem območju okoli Notre-Dame.Petnajstega aprila lani se je ves svet ustavil in z grozo opazoval gorečo pariško katedralo Notre Dame , ki je bila za francoze »srce francoske identitete«, je lani dan po požaru za delo.si dejal univerzitetni profesor in predavatelj Edvard Kovač in »duša Pariza«, kot jo je označila pariška županja. Četudi so v le nekaj tednih po požaru ljudje po svetu zbrali več kot milijardo evrov za obnovitev katedrale, se je že kmalu pojavila vrsta vprašanj, kako se lotiti obnove tako občutljive kulturne dediščine.Kot je že kmalu po tragediji dejal francoski predsednik, naj bi bila katedrala 6. aprila 2024 pripravljena za slavnostno odprtje.