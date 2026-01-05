  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Delcy Rodríguez, začasna predsednica na čelu obkoljene Venezuele

    Trump je novo predsednico opozoril, da jo čaka precej hujša kazen kot Madura, če se ne bo prilagodila realnosti in upoštevala, kdo v resnici vlada.
    Vpliv Delcy Rodríguez se je povečal zlasti po predsedniških volitvah, ki jih je leta 2024 Maduro izgubil, a si je kljub temu pripisal zmago. FOTO: Pedro Mattey/AFP
    Vpliv Delcy Rodríguez se je povečal zlasti po predsedniških volitvah, ki jih je leta 2024 Maduro izgubil, a si je kljub temu pripisal zmago. FOTO: Pedro Mattey/AFP
    Tone Hočevar
    5. 1. 2026 | 21:19
    5. 1. 2026 | 21:19
    4:54
    Prvi teden po ameriškem gverilskem letalskem napadu na Venezuelo in zajetju samodržca Nicolása Madura se je začel v popolni negotovosti. Država je dobila novo predsednico, dosedanjo podpredsednico Delcy Rodríguez, ki jo je podprla tudi vojska, vendar ni jasno, koliko mandata ji bo dovolil ameriški predsednik Donald Trump.

    Delcy Rodríguez je ob Madurovi soprogi Cilii Flores, ki je imela v državi svojstven status, najvplivnejša ženska v Venezueli zadnjega četrt stoletja. Že prej je bila glasna, vplivna in udarna, saj je hči pred pol stoletja ubitega voditelja skrajne levice Jorgeja Antonia Rodrígueza, ki so mu pripisali ugrabitev ameriškega podjetnika Williama Franka Niehousa, lastnika ­steklarne.

    Maduro na sodišču: Sem predsednik Venezuele, tukaj sem ugrabljen

    Jorgeja Antonia Rodrígueza so leta 1976 ustrelili pripadniki policijskih posebnih enot, umrl je za posledicami ran. Njegova otroka, sedanja predsednica države, prej pravnica in odvetnica, in njen brat Jorge, psihiater, ki je zadnja leta predsednik parlamenta, sta se od malega zapisala politiki.

    Voditelju bolivarske revolucije Hugu Chávezu sta brat in sestra Rodríguez pomagala že pri reorganizaciji parlamenta, naredili so ga enodomnega, da ga je bilo lažje nadzirati. Prvo večjo funkcijo je polkovnik Chávez Delcy Rodríguez zaupal leta 2006, postala je ministrica, vodja kabineta predsedništva. Pravi vzpon jo je čakal po Chávezovi smrti leta 2013. Nicolás Maduro ji je za začetek namenil položaj ministrice za komunikacije in informacije, že leta 2024 je za tri leta prevzela tudi zunanje ­ministrstvo.

    Leta 2017 je postala predsednica zakonodajne skupščine, poskrbela je za razširitev pristojnosti predsednika republike. Že leto pozneje je postala podpredsednica republike. Nicolás Maduro jo je takrat predstavil kot »mlado, pogumno in izkušeno žensko, hčer mučenca«, dodal je, da je »revolucionarka, preizkušena v tisočerih bitkah«.

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Leta 2024 je podpredsedniški funkciji dodal položaj ministrice za gospodarstvo in nafto, postala je načrtovalka gospodarske strategije, vplivala je tudi na zasebni sektor. Lotila se je tudi inflacije.

    Njen vpliv se je povečal zlasti po predsedniških volitvah, ki jih je leta 2024 Maduro izgubil, a si je kljub temu pripisal zmago. Poznavalci pravijo, da je zadnji dve leti spretno povezovala ministrstva, uspelo ji je vplivati tudi na obrambno ministrstvo, kar se zdi pomembno po udaru in ugrabitvi Nicolása Madura. Prvi mož oboroženih sil Vladimir Padrino López ji je izrekel zvestobo takoj po imenovanju, ki je posledica ustave, ne osebne izbire ­kogarkoli.

    Maduro, ki so ga ameriški specialci ujeli v snu, pri tem pa pobili nekaj deset kubanskih specialcev, ki so ga varovali, je najbližji sodelavki rekel »tigrica«. V političnih krogih doma, zlasti pa drugod v Latinski Ameriki, so ji rekli »carica«, pri tem pa mislili ne samo na njeno moč in vpliv, ampak tudi na elegantno oblačenje, spremljanje visoke mode.

    Bruselj obrača pogled stran

    Šestinpetdesetletna nova predsednica je zatrdila, da je njena funkcija začasna, pravi predsednik je po njenem še vedno samo Maduro. Pogovarjala se je že z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem, predlagala mu je sodelovanje in ne spopadanje, iskati je treba sožitje, pravo spravo, ne vojne, je menda rekla. Američani pravijo, da je samozavestna in odločna, vendar umirjena in zadržana.

    Koliko lahko traja predsedniški mandat Delcy Rodríguez, je odvisno predvsem od Trumpa in njegovih načrtov za Caracas. Izjavil je, da on sam vodi Venezuelo, vodil jo bo do uspešne tranzicije. Hkrati je novo predsednico opozoril, da jo čaka precej hujša kazen kot Madura, če se ne bo prilagodila realnosti in upoštevala, kdo v resnici vlada.

    Delcy Rodríguez mora upoštevati, da je ameriški predsednik napovedal še drugi napad na Venezuelo, ta bo hujši od prvega, je zagrozil. Venezuelo so vsekakor popolnoma obkolile ameriške vojne ladje.

    Nicolas MaduroVenezuelakriza v VenezueliJužna AmerikaDonald Trump

