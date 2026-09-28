Dele vojaških letal F-35 namesto v ZDA poslali na Kitajsko

Ameriško vojaško industrijo pretresa škandal. Deli najsodobnejšega lovskega letala F-35, med drugim deli, ki omogočajo njegovo nezaznavnost pred radarji, so bili pri pošiljanju iz Avstralije v ZDA preusmerjeni v Hongkong, kjer jih je, kot poroča Bloomberg, najverjetneje zasegla Kitajska. Pentagon je sprožil preiskavo.

Pošiljka delov letal F-35, ki jih je Avstralija poslala na popravilo v ZDA, je bila iz neznanih razlogov preusmerjena na Kitajsko, od koder se ni več vrnila, poroča portal Politico. Za zdaj sicer ni znano, ali je preusmeritev posledica naključja ali uspeh kitajske vohunske dejavnosti, vendar vse kaže, da je ne glede na to Kitajska prišla do delov najsodobnejših ameriških vojaških letal, ki bi ji morda lahko pomagali pri razvoju podobno težko zaznavnih letal ali učinkovitejših protiorožji oziroma radarskih sistemov.

Podjetje Lockheed Martin, ki proizvaja letala F-35, za transportacijo delov uporablja običajne kurirske službe – ta pošiljka je bila menda poslana z UPS, ameriškim multinacionalnim dostavnim podjetjem, ki deluje tudi v Sloveniji.

Incident, ki se je zgodil konec letošnjega maja, je na zaprtih sejah obravnavalo več odborov ameriškega kongresa. Glede na poročilo ameriškega vladnega urada za odgovornost iz leta 2023, to sicer še zdaleč ni prva izguba delov F-35. Kot je ugotovil urad, je eden od glavnih izvajalcev programa F-35 med majem 2018 in oktobrom 2022 zabeležil izgubo več kot milijon rezervnih delov v vrednosti več kot 85 milijonov dolarjev.

V poročilu iz junija 2026 pa navajajo, da se program F-35 še vedno sooča s pomanjkanjem rezervnih delov in ostaja močno odvisen od dobaviteljev iz zasebnega sektorja, pri čemer omejitve proizvodnih zmogljivosti predstavljajo tveganje za prizadevanja za izboljšanje operativne pripravljenosti letal, poroča tbsnews.

Letala F-35 so najsodobnejša letala Nata, ki jih uporablja vse več držav ob meji z Rusijo. Pred le dobrim tednom dni je prva dva lovca od naročila 64 letal F-35 dobila Finska. Norveška že ima 52 letal F-35, Danska pa jih je doslej menda prejela polovico od 43 naročenih.