Delna pomilostitev v popolnem kaosu

Ko je prejšnji teden po neuradnih kanalih pricurljala novica, da so burmansko junakinjo odpora Aung San Su Či iz posebnega oddelka zapora preselili v hišni pripor, so si posamezni burmanski aktivisti v izgnanstvu to razlagali kot začetek konca železne roke, s katero v tej državi vse od 1. februarja 2021 vlada vojaška hunta.

Tisti malce bolj previdni pa so pravilno domnevali, da je bil to zgolj uvod v podaljšanje izrednega stanja, posledično pa tudi v preložitev parlamentarnih volitev, ki naj bi bile avgusta. In res, v ponedeljek je hunta v televizijski izjavi pojasnila, da mora biti kot pogoj za »svobodne in poštene volitve zagotovljena nujna varnost«, zato teh ne bo ta mesec.

Burma se je v poltretjem letu spremenila v popoln kaos. Vojaška hunta se ne more več upirati javnemu mnenju. Aung San Su Či si hunta ne upa izpustiti na svobodo.

Podaljšanje izrednega stanja je skorajda izrecno priznanje, da vojski ne uspeva nadzorovati družbe, kaj šele široko razvejene opozicije, ki vse pogosteje nastopa z odkritimi protesti, neredko pa tudi z oboroženim odporom. V regijah Sagaing, Magvay, Bago in Tanintharji ter v državah Karen, Kajah in Čin že poteka prava državljanska vojna. Odkar je oblast znova prevzela hunta, je bilo ubitih skoraj štiri tisoč ljudi, ki so jih razglasili za »teroriste« in o katerih vojska trdi, da so bili povezani z uboji več kot pet tisoč civilistov.

