Delno odprtje prehoda Rafa je tragična farsa

Skoraj štiri mesece po začetku veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja – in mirovnega načrta – se strahotno trpljenje prebivalcev Gaze, ki jih je izraelska okupacijska vojska v tem času »stisnila« na 40 odstotkov ozemlja enklave, nadaljuje.

Kako resno z uresničevanjem svojih dogovornih zavez mislijo izraelske genocidne oblasti, je najbolje mogoče videti na mejnem prehodu Rafa, ki ga je v zadnjih dneh lahko – in še to po dolgih urah poniževanja s strani izraelskih vojakov – prestopilo le nekaj deset ljudi. Izrael medtem dnevno bombardira cilje vzdolž celotne Gaze. Je delno odprtje mejnega prehoda Rafa kakor koli vplivalo na zmanjšanje trpljenja ljudi v Gazi?