FOTO:Delo pri OZN niso samo varnostne misije

Za službo pri Organizaciji združenih narodov ni nujno, da imaš dobre povezave s političnim vrhom, ampak ti lahko vrata odprejo tudi lastna zavzetost, strokovno znanje in mreženje prek meja lastne države. Najlepši dokaz je Tomaž Cigüt, Slovenec, zaposlen pri OZN v Nairobiju.Uradno ime njegove službe je Program Združenih narodov za naselja, ta je namenjen razvoju naselij in urbanih območij v državah v razvoju. Zaposlen je v pisarni v Nairobiju, enem od štirih sedežev svetovne organizacije, preostali so v New Yorku, Ženevi in na Dunaju.Kako lahko mlad Slovenec pride do takšne zaposlitve? Nikakor ne čez noč, saj je Tomaž ...