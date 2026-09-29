Deložacija, ki je Madrid poslala na ulice: kaj se bo zgodilo s 87-letnico

87-letna invalidna stanovalka Maricarmen Abascal se bo po prisilni deložaciji lahko vrnila v svoje madridsko stanovanje, v katerem je živela več kot 70 let, je sporočila njena odvetnica.

Maricarmen Abascal so 23. septembra na nosilih prisilno odpeljali iz njenega stanovanja, v katerem je živela od leta 1956, saj si ni mogla več privoščiti vrtoglavih najemnin. Investicijska družba je namreč leta 2018 kupila zgradbo, v kateri je živela, zatem pa njeno najemnino povišala s 500 na 2650 evrov.

Podjetje ji je kasneje ponudilo znižanje najemnine na 1650 evrov, vendar si tega s svojo mesečno pokojnino v višini 1350 evrov še vedno ni mogla privoščiti. Tri prejšnje poskuse deložacije so sodišča blokirala.

Dogodek je sprožil val protestov po vsej državi. V soboto se je na tisoče ljudi odpravilo na pohod po španski prestolnici, da bi izrazili nesoglasje proti deložaciji ter zahtevali boljšo zaščito najemnikov v razmerah pomanjkanja stanovanj in rastočih najemnin. Protestniki so med drugim zasedli osrednji madridski trg Puerto del Sol, kjer so postavili več sto šotorov.

Protestniki so zasedli osrednji madridski trg Puerto del Sol, kjer so postavili več sto šotorov. FOTO: Oscar Del Pozo/Reuters

Španski premier Pedro Sánchez, ki je deložacijo označil za družbeno tragedijo, se tako sooča z vse večjim družbenim pritiskom. Razmere poskuša umiriti s sprejetjem dolgo odlašane stanovanjske zakonodaje, vendar je njegova manjšinska vlada v izjemno občutljivem položaju.

Na eni strani potrebuje podporo konservativnejše katalonske separatistične stranke Junts, ki zagovarja pravice lastnikov nepremičnin, na drugi strani pa tvega izgubo podpore svojih levičarskih koalicijskih zaveznikov, če bodo predlagani ukrepi preveč zmerni.

Predlog zakona, ki so ga pripravili v ponedeljek, predvideva podaljšanje zaščite pred deložacijami za ranljive skupine do leta 2028, v določenih primerih povišanje najemnine za le dva odstotka in davčne olajšave za najemnike v območjih s stanovanjsko krizo. Med drugim določa še prepoved špekulativnih nakupov, ki jih opravljajo investicijski skladi, ter višje davke za stanovanja s kratkoročnimi turističnimi najemi.

Razmere so za Sáncheza še toliko bolj kritične, saj Španijo v prihodnjem letu čakajo parlamentarne volitve. Predsednik vlade se spopada še z naraščajočim pritiskom zaradi nerešene migrantske krize v Ceuti in z nizom korupcijskih škandalov, v katere so vpleteni njegovi družinski člani in bližnji zavezniki.