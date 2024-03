Demografski zahod dežele vzhajajočega sonca

V nadaljevanju preberite:

»To je največja kriza, ki jo je do zdaj doživela Japonska.« S temi besedami je premier Fumio Kišida komentiral vnovični, lanski upad števila novorojenčkov. Dežela vzhajajočega sonca se je znašla na demografskem zahodu.

Število rojstev upada že osem let zaporedoma, lani pa je bilo zmanjšanje s 758.631 otroki celo rekordno, in sicer za 5,1 odstotka v primerjavi z letom 2022 oziroma najmanj po letu 1899, ko so začeli voditi statistiko svojega prebivalstva.

Japonska vlada je že poskušala z različnimi spodbudami. Tudi ob omenjenem novem rekordu je obljubila »do zdaj neverjetne korake« v prid povečanju skrbi za otroke in zvišanje plač mladim staršem. Tudi število porok se je lani zmanjšalo za 5,9 odstotka in tako prvič v zadnjega pol stoletja zdrsnilo pod 500.000. Ker je na Japonskem še vedno neobičajno imeti otroka v zunajzakonski zvezi, to avtomatično pomeni, da bo novorojenčkov še manj.