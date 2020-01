Demokracija na oddelku z znanstveno fantastiko

V ustavo zapisana volilna diskriminacija manjšin na očeh EU vztraja že četrt stoletja po koncu krvave vojne v Bosni in Hercegovini.

Jakob Finci, predsednik judovske skupnosti v Bosni in Hercegovini v svoji državi ne čuti antisemitizma, ker so trije konstitutivni narodi preveč zaposleni s sovraštvom en do drugega. Foto Reuters