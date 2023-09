Demokracija po svetu najmanj navdušuje mlade

V nadaljevanju preberite:

Večina svetovnega prebivalstva si želi živeti v demokraciji, in vendar to ne pomeni, da druge oblike vladavine, kot je avtoritarizem, nimajo oboževalcev. Med njimi je, sodeč po ugotovitvah obsežne mednarodne raziskave, ki jo je v zadnjih mesecih izvedla nevladna organizacija Open Society Foundations, velika manjšina mladih. Več kot tretjina vprašanih v starostni skupini od 18 do 35 let namreč verjame, da sta vojaška diktatura oziroma vladanje brez parlamenta in preverjanja demokratične podpore na volitvah dober način za vodenje države.