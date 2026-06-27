  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Demokracija v primežu vojn in avtoritarnih skušnjav

    Na konferenci projekta SOS4Democracy v Istanbulu v ospredju razmislek o krčenju svobode v času oboroženih konfliktov, izrednih razmer in represije.
    Vodja projekta Vasja Badalič na konferenci SOS4Democracy v Istanbulu.  FOTO: Neža Markelj Bogataj
    Galerija
    Vodja projekta Vasja Badalič na konferenci SOS4Democracy v Istanbulu.  FOTO: Neža Markelj Bogataj
    Gašper Završnik
    Jure Kosec
    27. 6. 2026 | 06:00
    4:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V času razrasta iliberalnih politik nastajajo tudi pobude, ki poskušajo razumeti procese demokratične regresije, jim kljubovati in odpirati prostor za kritično razpravo. Ena od takšnih je projekt SOS4Democracy, ki je ta teden na eno od najuglednejših turških izobraževalnih ustanov privabil več deset akademikov in strokovnjakov. Mednarodna konferenca, ki jo je gostila istanbulska univerza Boğaziçi, je potekala pod naslovom Odpornost, odpor, prenova: premislek o demokratični politiki v času vojne in izrednih razmer.

    Štiriletni projekt SOS4Democracy, v katerem sodeluje devet evropskih akademskih institucij in nevladnih organizacij, pa tudi družba Delo mediji, je Vasja Badalič z Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti oblikoval v času pandemije covida-19, ko so izredne razmere tudi v Sloveniji odprle vprašanja o koncentraciji oblasti, krčenju demokratičnega prostora in ranljivosti liberalnih institucij. Tri leta pozneje tematika ostaja relevantna: demokratično nazadovanje se ni ustavilo z zdravstveno krizo, temveč je z vojnami, militarizacijo politike, pritiski na akademsko svobodo in vzponom iliberalnih praks dobila nove ­razsežnosti.

    Konferenca SOS4Democracy v Istanbulu. FOTO: Neža Markelj Bogataj
    Konferenca SOS4Democracy v Istanbulu. FOTO: Neža Markelj Bogataj

    »Opažamo, da so tematike, s katerimi se ukvarjamo, še vedno zelo relevantne,« je v Istanbulu pritrdil Badalič. Na Zahodu po njegovih besedah izstopa predvsem dogajanje v ZDA, kjer je mogoče opazovati »drsenje v iliberalni režim« in krepitev avtoritarnih politik. Ob tem je prav tako opozoril na zaostrovanje vojaške politike, ki po njegovem škodi demokratičnosti družbe, saj prinaša centralizacijo izvršilne moči.

    Iliberalni zdrsi niso omejeni le na drugo stran Atlantika. Kakor je poudaril Badalič, je bilo iz predstavitev več raziskovalcev na konferenci razbrati, da evropske države v kontekstu vojne v Gazi omejujejo svobodo govora in akademsko svobodo. Pri tem je kot izrazit primer omenil Nemčijo, kjer se je po njegovih besedah okrepila represija proti tistim, ki so kritične do izraelskega genocida v palestinski enklavi. »To so izrazite iliberalne težnje v državah, ki se samodeklarirajo za liberalne demokracije,« je bil jasen.

    Akademska (ne)svoboda v Turčiji

    Težo je konferenci dodala izbira lokacije. Univerza Boğaziçi, ki je ena od desetih sodelujočih institucij v projektu SOS4Democracy, je bila tako kot vrsta drugih izobraževalnih ustanov v Turčiji podvržena krčenju akademske svobode.

    »Naša univerza je v zadnjih šestih letih bila in ostaja prostor avtoritarnega prevzema prej avtonomne javne univerze,« je pojasnil Mert Arslanalp, politolog in organizator tokratne konference.

    »Naša univerza je v zadnjih šestih letih bila in ostaja prostor avtoritarnega prevzema prej avtonomne javne univerze,« je pojasnil Mert Arslanalp, politolog in organizator tokratne konference. FOTO: Neža Markelj Bogataj
    »Naša univerza je v zadnjih šestih letih bila in ostaja prostor avtoritarnega prevzema prej avtonomne javne univerze,« je pojasnil Mert Arslanalp, politolog in organizator tokratne konference. FOTO: Neža Markelj Bogataj

    Težave so se začele, ko je režiom turškega predsednik Recepa Tayyipa Erdoğana imenoval univerzitetnega rektorja, in se nadaljevale z zatiranjem študentov, izključevanjem akademikov ter omejevanjem študijskih dejavnosti. Od takrat na univerzi Boğaziçi poteka ena od najdlje trajajočih kampanj za avtonomijo, ki se po sogovornikovih besedah odvija ne samo prek vsakodnevnih protestov, temveč tudi prek pravne mobilizacije in kulturnih dejavnosti. »Ta konferenca je priložnost za razumevanje sodobne avtokratizacije, pa tudi načinov, na katere se tej upirati,« je poudaril Arsanalp.

    Naloga SOS4Democracy je po Badaličevih besedah prav tako odpiranje prostorov, »v katerih se lahko kritično razmišlja« o procesih demokratične regresije. Šele ko razumemo, »kaj se sploh dogaja«, je dodal, je mogoče razmišljati o drugačnih, bolj demokratičnih politikah.

    Naslednjo konferenco, ki bo sovpadla z zaključkom ambicioznega projekta, bo prihodnje leto gostila Ljubljana.

    ____________

    / Foto Delo
    / Foto Delo
    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Svet
    Reportaža s festivala Bratov Italije

    V čudežni deželi Giorgie Meloni

    Stranka Bratje Italije, ki je izšla iz gibanja fašističnih veteranov, s festivalom Atreju utrjuje svojo podobo normalizirane konservativne sile.
    Gašper Završnik 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Borgo Mezzanone

    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    Med potrebo po delovni sili in politiko izključevanja Italija migrante potiska v nevidnost in izkoriščanje, ki spominja na sodobno suženjstvo.
    Gašper Završnik 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    80 let po referendumu: kljub težavam bi Italijani še enkrat izbrali republiko

    Italijansko demokracijo pesti vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva.
    Gašper Završnik 2. 6. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Erdoğan si obupno želi obdržati tekmeca za zapahi

    Obsodba zaradi razžalitve je nov udarec za Ekrema İmamoğluja, zaprtega župana Istanbula in glavnega rivala turškega predsednika.
    Jure Kosec 16. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza v Turčiji

    Erdoğanov obračun z opozicijo je preizkušnja za Evropo

    Opazovalci dvomijo, da je sedemindvajseterica tudi z dejanji pripravljena kljubovati turškemu voditelju.
    Jure Kosec 24. 3. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Iran in ZDA

    Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

    Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.
    Branko Soban 26. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    MiCa

    Zlom trga? Binance zaradi MiCA ustavlja storitve v več državah EU

    Bitcoin je začasno zdrsnil pod mejo 60.000 dolarjev in dosegel okoli 58.000 dolarjev. Bitstamp pridobil licenco med prvimi.
    Pija Kapitanovič 26. 6. 2026 | 12:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

    Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
    Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Moj mali, privatni muzej osamosvojitve

    Če bi imeli na levici nekaj ambicij in talenta, da se gredo hegemonijo, bi lahko o osamosvojitvi pripovedovali svojo zgodbo.
    Ali Žerdin 26. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gostujoče pero

    Podatkovni centri so industrija prihodnosti

    Regulacijo hlajenja v podatkovnih centrih omogočajo izključno izdelki, razviti in praviloma tudi izdelani v Evropi.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Financiranje

    Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

    Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
    27. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    TurčijaSOS4DemocracyVasja BadaličiliberalizemdemokracijaRecep Tayyip ErdoganIstanbulakademska svoboda

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    London

    Serena Williams bo v Wimbledonu igrala za hčerki, Novak Đoković pa za zgodovino

    Na sveto travo se vrača zmagovalka 23 največjih turnirjev, ki se bo na vabilo organizatorja s sestro Venus preizkusila tudi v dvojicah.
    27. 6. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Rdeče pike se nam približujejo

    Klimatske naprave porabijo okoli sedem odstotkov svetovne električne energije in povzročajo približno tri odstotke svetovnih izpustov toplogrednih plinov.
    Zorana Baković 27. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Gaza

    Tudi v mojem imenu ne

    Predlagam, naj palestinska zastava ostane na pročelju predsedniške palače stalno, ne samo en teden.
    27. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Vaški dom, ki lahko sprejme tudi angleškega kralja

    Samograditeljskemu kulturnemu domu, prizidanemu tipskemu stanovanjskemu bloku v Stari Fužini v Bohinju, so arhitekti vdihnili lokalno identiteto.
    Saša Bojc 27. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Avtorstvo

    Umetna inteligenca koristi znanje avtorjev, ti pa ostajajo brez plačila

    Knjižnice so skozi zgodovino igrale pomembno vlogo pri spoštovanju avtorstva.
    27. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Gaza

    Tudi v mojem imenu ne

    Predlagam, naj palestinska zastava ostane na pročelju predsedniške palače stalno, ne samo en teden.
    27. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Vaški dom, ki lahko sprejme tudi angleškega kralja

    Samograditeljskemu kulturnemu domu, prizidanemu tipskemu stanovanjskemu bloku v Stari Fužini v Bohinju, so arhitekti vdihnili lokalno identiteto.
    Saša Bojc 27. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Avtorstvo

    Umetna inteligenca koristi znanje avtorjev, ti pa ostajajo brez plačila

    Knjižnice so skozi zgodovino igrale pomembno vlogo pri spoštovanju avtorstva.
    27. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    26. 6. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo