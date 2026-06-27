Demokracija v primežu vojn in avtoritarnih skušnjav

V času razrasta iliberalnih politik nastajajo tudi pobude, ki poskušajo razumeti procese demokratične regresije, jim kljubovati in odpirati prostor za kritično razpravo. Ena od takšnih je projekt SOS4Democracy, ki je ta teden na eno od najuglednejših turških izobraževalnih ustanov privabil več deset akademikov in strokovnjakov. Mednarodna konferenca, ki jo je gostila istanbulska univerza Boğaziçi, je potekala pod naslovom Odpornost, odpor, prenova: premislek o demokratični politiki v času vojne in izrednih razmer.

Štiriletni projekt SOS4Democracy, v katerem sodeluje devet evropskih akademskih institucij in nevladnih organizacij, pa tudi družba Delo mediji, je Vasja Badalič z Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti oblikoval v času pandemije covida-19, ko so izredne razmere tudi v Sloveniji odprle vprašanja o koncentraciji oblasti, krčenju demokratičnega prostora in ranljivosti liberalnih institucij. Tri leta pozneje tematika ostaja relevantna: demokratično nazadovanje se ni ustavilo z zdravstveno krizo, temveč je z vojnami, militarizacijo politike, pritiski na akademsko svobodo in vzponom iliberalnih praks dobila nove ­razsežnosti.

Konferenca SOS4Democracy v Istanbulu. FOTO: Neža Markelj Bogataj

»Opažamo, da so tematike, s katerimi se ukvarjamo, še vedno zelo relevantne,« je v Istanbulu pritrdil Badalič. Na Zahodu po njegovih besedah izstopa predvsem dogajanje v ZDA, kjer je mogoče opazovati »drsenje v iliberalni režim« in krepitev avtoritarnih politik. Ob tem je prav tako opozoril na zaostrovanje vojaške politike, ki po njegovem škodi demokratičnosti družbe, saj prinaša centralizacijo izvršilne moči.

Iliberalni zdrsi niso omejeni le na drugo stran Atlantika. Kakor je poudaril Badalič, je bilo iz predstavitev več raziskovalcev na konferenci razbrati, da evropske države v kontekstu vojne v Gazi omejujejo svobodo govora in akademsko svobodo. Pri tem je kot izrazit primer omenil Nemčijo, kjer se je po njegovih besedah okrepila represija proti tistim, ki so kritične do izraelskega genocida v palestinski enklavi. »To so izrazite iliberalne težnje v državah, ki se samodeklarirajo za liberalne demokracije,« je bil jasen.

Akademska (ne)svoboda v Turčiji

Težo je konferenci dodala izbira lokacije. Univerza Boğaziçi, ki je ena od desetih sodelujočih institucij v projektu SOS4Democracy, je bila tako kot vrsta drugih izobraževalnih ustanov v Turčiji podvržena krčenju akademske svobode.

»Naša univerza je v zadnjih šestih letih bila in ostaja prostor avtoritarnega prevzema prej avtonomne javne univerze,« je pojasnil Mert Arslanalp, politolog in organizator tokratne konference.

»Naša univerza je v zadnjih šestih letih bila in ostaja prostor avtoritarnega prevzema prej avtonomne javne univerze,« je pojasnil Mert Arslanalp, politolog in organizator tokratne konference. FOTO: Neža Markelj Bogataj

Težave so se začele, ko je režiom turškega predsednik Recepa Tayyipa Erdoğana imenoval univerzitetnega rektorja, in se nadaljevale z zatiranjem študentov, izključevanjem akademikov ter omejevanjem študijskih dejavnosti. Od takrat na univerzi Boğaziçi poteka ena od najdlje trajajočih kampanj za avtonomijo, ki se po sogovornikovih besedah odvija ne samo prek vsakodnevnih protestov, temveč tudi prek pravne mobilizacije in kulturnih dejavnosti. »Ta konferenca je priložnost za razumevanje sodobne avtokratizacije, pa tudi načinov, na katere se tej upirati,« je poudaril Arsanalp.

Naloga SOS4Democracy je po Badaličevih besedah prav tako odpiranje prostorov, »v katerih se lahko kritično razmišlja« o procesih demokratične regresije. Šele ko razumemo, »kaj se sploh dogaja«, je dodal, je mogoče razmišljati o drugačnih, bolj demokratičnih politikah.

Naslednjo konferenco, ki bo sovpadla z zaključkom ambicioznega projekta, bo prihodnje leto gostila Ljubljana.

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/ Foto Delo

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

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