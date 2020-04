Demokracija živi tudi pod maskami

Južni Korejci so včeraj dokazali, da demokracija živi tudi v času novega koronavirusa. V rekordnem številu so se udeležili volitev, na katerih so izbrali 300 članov nacionalne skupščine. Do 17. ure – torej eno uro pred zaprtjem – je 14.330 volišč po državi obiskalo 62,6 odstotka volivcev, kar je največ po letu 2000.Po svoje je to bil svojevrsten upor proti novemu koronavirusu. Južna Koreja je namreč prva država, v kateri je za covidom-19 zbolelo več ljudi in v kateri so po zatrtju okužbe organizirali volitve. Našteli so skoraj 10.600 primerov okužbe, za covidom-19 je umrlo 225 ljudi. Namesto drastičnih ...