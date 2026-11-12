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    Svet

    Zgodovinska zmaga v Mississippiju: prvi temnopolti senator po 140 letih

    Republikanska senatorka Cindy Hyde-Smith je priznala poraz, Colomova zmaga pa je demokratom prinesla pomemben senatorski sedež.
    FOTO: Brandon Bell/AFP
    Galerija
    FOTO: Brandon Bell/AFP
    R. I.
    12. 11. 2026 | 07:48
    12. 11. 2026 | 08:18
    3:43
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    Demokrat Scott Colom je na vmesnih volitvah v ZDA presenetljivo premagal republikansko senatorko Cindy Hyde-Smith in zmagal v zvezni državi, ki je že desetletja volila republikance. Postal bo prvi temnopolti senator iz Mississippija po več kot 140 letih in prvi demokrat, ki bo to zvezno državo zastopal v senatu po letu 1982.

    Ameriške televizije in tiskovna agencija AP so Coloma razglasile za zmagovalca po preštetju 99 odstotkov glasov. Po podatkih televizije CBS je 43-letni demokrat prejel 49,2 odstotka glasov, njegova republikanska tekmica pa 48,7 odstotka. Razlika med kandidatoma je znašala približno 4700 glasov od skoraj milijona preštetih. Tretji, neodvisni kandidat je prejel 2,1 odstotka glasov.

    Colom bo prvi temnopolti senator iz te zvezne države po obdobju rekonstrukcije po ameriški državljanski vojni in prvi demokrat, ki bo Mississippi zastopal v senatu po 44 letih, poroča televizija ABC.

    Hyde-Smithova je po objavi rezultatov priznala poraz. V videoposnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju X, je dejala, da spoštuje odločitev volivcev, Colomu čestitala in mu zaželela uspešno zastopanje zvezne države.

    Colom je zmago proslavil na univerzi Tougaloo, kjer so ga pričakali številni podporniki. V nagovoru se jim je zahvalil za podporo in poudaril, da je zmaga rezultat skupnega prizadevanja. »Niso verjeli, da je takšen trenutek sploh mogoč, a sam nisem izgubil vere,« je dejal.

    Hyde-Smithovo so v senat prvič imenovali leta 2018, nato pa je bila na položaj izvoljena še dvakrat. S Colomom sta se politično pomerila že pred letošnjimi volitvami. Leta 2023 je namreč preprečila njegovo imenovanje za zveznega sodnika. FOTO: Brandon Bell/AFP
    Hyde-Smithovo so v senat prvič imenovali leta 2018, nato pa je bila na položaj izvoljena še dvakrat. S Colomom sta se politično pomerila že pred letošnjimi volitvami. Leta 2023 je namreč preprečila njegovo imenovanje za zveznega sodnika. FOTO: Brandon Bell/AFP

    Zmaga pomeni prekinitev več kot štirih desetletij republikanske prevlade v Mississippiju. Presenetljiva je tudi zato, ker je Donald Trump na predsedniških volitvah leta 2024 v tej zvezni državi zmagal z več kot 22 odstotnimi točkami prednosti.

    Colom, sicer okrožni tožilec, je med kampanjo obiskal vseh 82 okrožij Mississippija. V ospredje je postavljal življenjske stroške in nasprotoval carinski politiki Trumpove administracije, ki jo je podpirala tudi njegova tekmica. Republikanska kampanja je Coloma povezovala z milijarderjem in donatorjem demokratske stranke Georgeem Sorosem, čigar družina je finančno podpirala demokratske politične kampanje.

    Colomova zmaga je del širšega uspeha demokratov na letošnjih vmesnih volitvah. Stranka je pridobila več senatorskih sedežev v tradicionalno republikanskih zveznih državah, med drugim v Teksasu, Južni Karolini, Kansasu in Iowi. Po dosedanjih rezultatih bodo imeli demokrati od januarja v stočlanskem senatu najmanj 55 sedežev, pred volitvami pa so jih imeli 47. Izid senatorske tekme na Aljaski še ni znan.

    Hyde-Smithovo so v senat prvič imenovali leta 2018, nato pa je bila na položaj izvoljena še dvakrat. S Colomom sta se politično pomerila že pred letošnjimi volitvami. Leta 2023 je namreč preprečila njegovo imenovanje za zveznega sodnika.

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