Demokrati se pripravljajo na veliko maščevanje

»Nobenih kraljev,« so tudi minulo soboto vzklikali nasprotniki predsednika Donalda Trumpa, ki so se zbrali v Washingtonu. »Odstranimo perverzneže!« Deset dni pred vmesnimi kongresnimi volitvami, ki bi lahko opazno omejile Trumpovo politično moč, demokrati upajo, da se bo ponovila zgodovinska zakonitost: stranka, ki nima svojega predsednika v Beli hiši, je na vmesnih volitvah praviloma v boljšem položaju.

V ameriški politični zgodovini je stranka, ki ni imela svojega predsednika v Beli hiši, v približno devetih od desetih primerov na vmesnih kongresnih volitvah izboljšala svoj položaj. Demokrati upajo, da bo tako tudi tokrat. Napovedujejo obsežen politični obračun s Trumpom in njegovo politiko, podoben tistemu, ki so ga pripravljali v času zadnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna. Če bodo dobili večino v predstavniškem domu, lahko pričakujemo nove postopke za ustavno obtožbo predsednika. Za njegovo odstavitev bi morali v senatu zbrati dve tretjini glasov, kar je precej zahtevnejša naloga.