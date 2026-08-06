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    Svet

    Demokrati zahtevajo preiskavo pogodb podjetij Trumpovih sinov

    Podjetja, povezana z naložbami Erica Trumpa in Donalda Trumpa mlajšega, so prejela za 3,2 milijarde dolarjev zveznih pogodb, posojil in naložb.
    Trumpova sinova sta v zadnjih letih oblikovala obsežen portfelj zagonskih podjetij na področju obrambnih tehnologij, medtem ko Pentagon vse več sredstev namenja razvoju novih oborožitvenih sistemov in naprednih vojaških tehnologij. FOTO: Eric Lee/Reuters
    Galerija
    Trumpova sinova sta v zadnjih letih oblikovala obsežen portfelj zagonskih podjetij na področju obrambnih tehnologij, medtem ko Pentagon vse več sredstev namenja razvoju novih oborožitvenih sistemov in naprednih vojaških tehnologij. FOTO: Eric Lee/Reuters
    STA
    6. 8. 2026 | 08:28
    6. 8. 2026 | 08:42
    4:04
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    Skupina demokratskih kongresnikov je v sredo generalnega inšpektorja Pentagona pozvala, naj sproži preiskavo, potem ko je ameriški časnik Washington Post razkril, da je 15 podjetij, v katera sta vlagala sinova ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pridobilo za 3,2 milijarde dolarjev oz. okoli 2,8 milijarde evrov zveznih pogodb, naložb in posojil.

    Senatorji Elizabeth Warren, Richard Blumenthal in Tammy Duckworth ter kongresnik Robert Garcia so v pismu zahtevali preiskavo pogodb, ki jih je obrambno ministrstvo dodelilo podjetjem, povezanim s predsednikovima sinovoma Ericom Trumpom in Donaldom Trumpom mlajšim.

    Po navedbah Washington Posta so podjetja, v katera vlagajo skladi, povezani z Ericom in Donaldom Trumpom mlajšim, v času Trumpovega drugega mandata prejeli več kot trikrat toliko državnih pogodb in drugega javnega financiranja kot pred začetkom mandata.

    FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Zlorabljanje položaja

    »Zaskrbljeni smo zaradi vse večjih sumov korupcije in vprašanj, ali predsednikova družina ter predstavniki vlade zlorabljajo svoje položaje za vplivanje na odločitve obrambnega ministrstva ter s tem spodkopavajo konkurenčen in politično neodvisen sistem javnega naročanja, ki je namenjen zagotavljanju najboljše opreme in najučinkovitejših tehnologij za ameriške oborožene sile,« so zapisali kongresniki.

    Trumpova sinova sta v zadnjih letih oblikovala obsežen portfelj zagonskih podjetij na področju obrambnih tehnologij, medtem ko Pentagon vse več sredstev namenja razvoju novih oborožitvenih sistemov in naprednih vojaških tehnologij.

    Brata Trump trdita, da njune naložbe sledijo domoljubnim ciljem ustvarjanja novih delovnih mest v ZDA ter krepitve ameriške konkurenčnosti v tekmovanju s Kitajsko na področjih brezpilotnikov, umetne inteligence in drugih ključnih tehnologij.

    Eric Trump v obrambna tehnološka podjetja vlaga prek družbe American Ventures, naložbenega sklada banke Dominari Holdings FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
    Eric Trump v obrambna tehnološka podjetja vlaga prek družbe American Ventures, naložbenega sklada banke Dominari Holdings FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

    Tiskovna predstavnica organizacije Trump Kimberly Benza je navedla, da sta Trumpova sinova pasivna manjšinska vlagatelja brez kakršnekoli vloge pri vsakodnevnem poslovanju, strateških odločitvah ali upravljanju podjetij ter da nimata nikakršnega vpliva na dodeljevanje ali nadzor državnih pogodb.

    Eno od podjetij, v katera vlaga Donald Trump mlajši, Vulcan Elements, je od urada Pentagona za strateški kapital prejelo neposredno zvezno posojilo v višini 620 milijonov dolarjev oz. okoli 540 milijonov evrov. Washington Post je že poročal, da je podjetje pri obravnavi posojila prehitelo druga podjetja, organizacija ProPublica pa je poročala, da je zanj posredoval visoki predstavnik Bele hiše Peter Navarro.

    Namerno zatiskanje oči

    Pentagon je po navedbah pisma odgovoril zgolj, da je urad za strateški kapital zavezan najvišjim etičnim standardom in postopkom brez navzkrižja interesov. Kongresniki so ocenili, da je tak odgovor nezadovoljiv in da kaže na nepoznavanje ali namerno zatiskanje oči pred možnostjo korupcije pri dodeljevanju pogodb na škodo nacionalne varnosti ZDA.

    Naložbe Donalda Trumpa mlajšega večinoma potekajo prek sklada tveganega kapitala 1789 Capital, ki je po njegovem vstopu med partnerje novembra 2024 pridobil več milijard dolarjev novih vlaganj. Po navedbah Washington Posta Trump mlajši ni član naložbenega odbora sklada in ne sprejema neposrednih naložbenih odločitev, je pa kot partner udeležen pri dobičku.

    Eric Trump pa v obrambna tehnološka podjetja vlaga prek družbe American Ventures, naložbenega sklada banke Dominari Holdings. Ta ima sedež v Trumpovem stolpu v New Yorku, njeno vodstvo pa je po navedbah virov v prijateljskih odnosih z bratoma Trump.

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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