Demokratični socialist Sanders zmagal v demokratski predsedniški tekmi v Nevadi

Nekdanji podpredsednik Joe Biden. Foto Ronda Churchill Afp

Nekdanji newyorški župan Mike Bloomberg. Foto Ed Kosmicki Reuters

New York – Ob odsotnosti nekdanjega newyorškega župana, ki se s svojimi neomejenimi sredstvi preriva v ospredje demokratskih predsedniških kandidatov, je vermontski senatorpo projekcijah in delnem preštetju glasov v Nevadi prepričljivo premagal vse tekmece za izzivalca republikanskega predsednika Donalda Trumpa. To je pomembna psihološka zmaga demokratičnega socialista pred glasovanji v večjih zveznih državah ZDA.Nevada ima le tri milijone prebivalcev, New Hampshire, kjer je Bernie Sanders zmagal pred tem, manj kot poldrugi milijon. Zmagoslavje 78-letnega za ameriške razmere skrajnega levičarja v teh dveh zveznih državah ter tesno drugo mesto v prav tako trimilijonski Iowi pa vendarle kažejo nagibanje ameriških demokratov k populistični levici po zgledu republikanskega pomika k desnemu populizmuna volitvah iz leta 2016.Na drugo mesto se je uvrstil nekdanji podpredsednik, kar je zanj nedvomno uspeh po četrtem mestu v Iowi in komaj petem v New Hampshiru, a nekatere njegove izjave ponovno postavljajo pod vprašaj upanje na vrnitev statusa favorita v večjih zveznih državah. Med enim od predvolilnih nastopov je pokojnemu sinupripisal službo zveznega tožilca, pa čeprav je bil to le v državi Delaware, doslej pa nihče tudi še ni slišal niti o njegovem zaprtju v Južnoafriški republiki za časa, o čemer je govoril v Koloradu.Že v začetku marca bo podpredsednik v administracijidobil resnega tekmeca v milijarderju Miku Bloombergu, ki bo začel tekmovati šele v štirinajstih udeleženkah »super torka« in čeprav se nekdanji župan New York ni ravno izkazal na svojem prvem televizijskem soočenju z drugimi kandidatkami in kandidati, ima še vedno na voljo neomejena sredstva ter trdno odločenost obračuna z newyorškim sopotnikom Donaldom Trumpom. Ta v republikanski stranki nima resnega tekmeca.Z Bloombergom bodo morali računati tudi drugi vidnejši demokratski predsedniški kandidati kot nekdanji župan South Bendain senatorkaki sta bila zvečer po vzhodnoameriškem času še tesno skupaj na tretjem in četrtem mestu z možnostjo spremembe vrstnega reda po preštetju vseh glasov. Milijarderin senatorka iz Minnesotesta se uvrstila na peto in šesto mesto.