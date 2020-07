Demokratizacija informacij in propadanje starih avtoritet

Frankfurt – Kaj imajo skupnega arabska pomlad, špansko gibanje Indignados, francoski rumeni jopiči, ameriško gibanje Occupy, upori v Tel Avivu zaradi nedostopnosti stanovanj in protesti v Čilu ob podražitvi javnega potniškega prometa? So v ozadju protestov v zadnjih letih ekonomski razlogi? Morda politični? Nekaj tretjega? Zdi se, da bi težko v isti lonec stlačili protestni val proti diktatorjem in za demokratizacijo v arabskem svetu ter ekonomsko-socialno obarvane upore v drugih delih sveta.A Martin Gurri, nekdanji medijski analitik v ameriški obveščevalni agenciji Cia, danes pa raziskovalec centra​ Mercatus na univerzi ...