FOTO:Demokratska konvencija v znamenju Kamale Harris

Ameriški politični star maček Karl Rove vidi »čudno leto« 2020 tudi v politiki: konvencije za imenovanje predsedniškega kandidata se bližajo koncu in volivci se dejansko zanimajo za podpredsedniške kandidate. Demokratska konvencija, ki se začenja danes v Milwaukeeju in bo potekala tudi virtualno, je dokaz za to: predsedniški kandidat Joe Biden se je bo udeležil le od daleč, glavna zvezda bo številka dve Kamala Harris.Predvolilne konvencije ameriških demokratov in republikancev so bile od izuma televizije zbori političnih navdušencev z baloni, konfeti in govori vodilnih politikov, ki so jih na zaslonih gledali milijoni ljudi, ...