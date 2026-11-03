Demokratska upanja na prevlado v kongresu

Dve leti po predsedniških volitvah morajo spet na volitve vsi člani in kandidati za 435-članski predstavniški dom ter tretjina senatorjev - teh je letos 35. V nasprotju s spodnjim domom kongresa, ki mora na volitve vsaki dve leti, je njihov mandat šest let. V 119. kongresu, ki se poslavlja, v obeh domovih prevladujejo republikanci, a še posebej v predstavniškem domu le za las. Imajo komaj 218-člansko večino proti demokratskim 214 sedežem in dvema izpraznjenima. V senatu republikanci zdaj vodijo s 53-mi sedeži proti 47 demokratskim.

Le nekaj ur pred začetkom dejanskih volitev - predčasne v veliki večini zveznih držav potekajo že nekaj časa - raziskave javnega mnenja napovedujejo prepričljivo demokratski 120. kongres. Izpraševanje volivcev pa je v ZDA v minulih letih pogosto spektakularno zgrešilo in nekateri visoki republikanci tudi zdaj verjamejo, da njihovi privrženci preprosto ne odgovarjajo nanj.