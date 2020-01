FOTO:Demokratski naskok na predsednikove vojne pristojnosti

Trump in njegovi provrženci ostro kritizirajo bližnjevzhodno politiko demokratskega predsednika Baracka Obama. Foto Nicholas Kamm Afp

New York – Ameriški predsed­nikje zadržano­ sprejel iranske raketne napade­ na ameriški vojaški oporišči v ­Iraku, ki so sledili uboju visokega vojaškega poveljnika in arhitekta­ iranske prevlade v regiji. Medtem ko so vsaj nekateri v iranskem vodstvu ­zagrozili s hujšimi povračilnimi ukrepi, bi demokrati radi zagotovili takšno obnašanje Bele hiše tudi v prihodnje.Trumpovi nasprotniki imajo malo lepih besed za njegovo obrambno in zunanjo politiko: za ene je premirje z Iranom zavito v strateško zmedo, drugi prvemu republikancu očitajo omahovanje med napadalnostjo in nezainteresiranostjo. Predsednik v sredo ni napovedal novih vojaških akcij kljub iranskim raketam na ameriški oporišči v Iraku, s čimer naj bi priškrnil vrata za diplomatske rešitve, a nikakor ne dovolj za prekinitev kroga konfrontacije in maščevanja.Težava je v tem, da demokrati zadnje pripisujejo svojemu nekdanjemu predsednikuin evropskim državam, ki so leta 2015 sklenili jedrski dogovor z Iranom, za številne republikance pa je bil ta kapitulacija pred vojaškim jedrskim programom islamske republike ter vir denarja za njihove raketne in druge oboroževalne sisteme. Tesni zaveznik republikanskega predsednika, senator, je ozmerjal režim v Teheranu z verskimi nacisti, katerih ambicije po teokratskem nadzoru nad Bližnjim vzhodom naj bi bilo mogoče ustaviti le s silo. »Ko pravijo, da hočejo uničiti Izrael, se ne šalijo!«Tudi Graham verjame, da ima predsednik vse pristojnosti za obračun s takšnim režimom. Trump ni zagret za »nikoli končane vojne«, a njegov morilski napad na generala Sulejmanija kaže, da noče veljati za šibkega. V Kaliforniji so ta teden pokopali sodelavca ameriške vojske, ki ga je ubila raketa proiranskih sil blizu Kirkuka, množice, ki jih je po Trumpovih zagotovilih organiziral Sulejmani, pa so vdrle v ameriško veleposlaništvo v Bagdadu in ga razdejale.V običajnih časih bi demokrati morda vzeli v bran predsednika, a časi niso običajni tudi zaradi drugih prepirov med ameriškimi demokrati in republikanci. Trump je pozvalnaj republikansko nadzorovanemu senatu končno posreduje obtožnico o njegovi razrešitvi, potem ko predsednica predstavniškega doma z njo ni prepričala niti enega republikanskega kongresnika.Demokrati upajo, da bo drugače z omejitvijo predsednikovih pristojnosti za vstop v vojno z Iranom. Vplivna senatorjaiz Kentuckyja iniz Utaha sta povedala, da bosta glasovala za senatno različico takšne zakonodaje, saj če sta v ukrajinski aferi obsojala kongresno prekoračitev pristojnosti, ju v iranski skrbi predsedniška. Ameriški kongres je kot odgovor na vietnamsko vojno leta 1973 sprejel resolucijo, ki omejuje uporabo ameriških vojaških sil v tujini brez kongresnega soglasja. Dvotretjinsko soglasje predstavniškega doma in senata je tedaj premagalo veto predsednikaČe kongresni demokrati upajo, da bodo o večjih omejitvah za Iran prepričali še več republikanskih kongresnikov, morda delajo račun brez krčmarja. Visoko vojaško in versko vodstvo Irana namreč kaže željo po večjem maščevanju za ­Sulejmanijevo smrt.