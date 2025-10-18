Demonstranti proti Donaldu Trumpu, sporočajo mu: Nobenih kraljev

V nadaljevanju preberite:

»Obtoži, obsodi, odstrani!« S pozivom na odstranitev republikanskega predsednika Donalda Trumpa, zapisanem na panoju, je lastnica destilarne viskija Meghan na sobotne demonstracije z nazivom Nobenih kraljev prišla iz Kolorada. Ameriško prestolnico Washington in številna druga mesta so danes preplavili nasprotniki republikanskega prvaka, prepričani, da ZDA pod njim drsijo v diktaturo. Polovica volivcev pa ne soglaša in nekateri opazovalci verjamejo, da so ZDA že v tihi državljanski vojni. »Vsi na ulice za obračun z diktatorjem!« je na trgu Freedom Plaza v bližini Bele hiše klicala Meghan in tisti, ki so mimo naju korakali s podobnimi panoji, so prikimavali. »Ne bomo utišani!« je zapisal nekdo drug, nekateri so pripeli ameriške zastave. Vsi so se odpravljali proti parku National Mall, ki med spomenikom predsedniku Abrahamu Lincolnu in kongresom teče tudi ob Beli hiši. Tam so jih že čakali tisoči.