Deset držav opozorilo na katastrofalne razmere v Gazi

Situacija v Gazi je katastrofalna, so danes v skupni izjavi opozorili zunanji ministri desetih držav, ki so zelo zaskrbljeni zaradi »ponovnega poslabšanja humanitarnih razmer v Gazi«. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so opozorili, da razmere za civilno prebivalstvo otežujejo močno deževje in nizke temperature.

»1,3 milijona ljudi še vedno potrebuje nujno pomoč pri nastanitvi. Več kot polovica zdravstvenih ustanov deluje le deloma in se sooča s pomanjkanjem osnovne medicinske opreme in potrebščin,« so v skupni izjavi, ki jo je objavilo britansko zunanje ministrstvo, zapisali zunanji ministri Velike Britanije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Islandije, Japonske, Norveške, Švedske in Švice.

Zunanji ministri so po poročanju AFP ob tem pozdravili napredek, ki je bil dosežen na poti h končanju prelivanja krvi v Gazi. Pohvalili so tudi izpustitev izraelskih talcev. A ob tem so poudarili, da bodo še vedno pozorni na stiske civilistov v Gazi.

Šotori v Gazi ne ščitijo pred mrazom. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

Izraelsko vlado so pozvali k izvedbi nujnih in takojšnjih ukrepov, med drugim naj mednarodnim nevladnim organizacijam omogoči trajno in predvidljivo delovanje v Gazi. Opozorili so, da zaradi novih strogih zahtev izraelskih oblasti s 1. januarjem več uveljavljenim nevladnim organizacijam grozi, da bodo ostale brez dovoljenja za delovanje na območju Gaze.

Poleg tega so zunanji ministri pozvali k odprtju novih prehodov, da bi povečali pretok humanitarne pomoči v Gazo.

Izjava deseterice zunanjih ministrov je bila objavljena dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem na Floridi v ponedeljek palestinsko gibanje Hamas posvaril pred peklom, če se ne bo razorožilo.

Pomoči še vedno ne prihaja dovolj. FOTO: AFP

Palestinsko gibanje je sicer že večkrat zavrnilo zahtevo po razorožitvi, ta mesec pa je tudi opozorilo, da premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in Hamasom, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval s kršitvami.

Mirovni načrt v okviru druge faze premirja med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morala prevzeti prehodna uprava, namestiti pa bi morali tudi mednarodne stabilizacijske sile.