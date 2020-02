FOTO:Deset novih okužb na križarki 

Skupno število okužb na križarki pred japonsko obalo je naraslo na dvajset. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Na Kitajskem so le 30 ur po rojstvu diagnosticirali okužbo s koronavirusom pri dojenčku, poroča BBC. Rodil se je 2. februarja v Wuhanu, kjer je virus izbruhnil. Dojenčkova mati je bila pred rojstvom pozitivna na testu. Ni še jasno, kako se je bolezen prenesla nanj – v maternici ali po rojstvu.

Število smrtnih žrtev novega koronavirusa še naprej močno narašča. Po zadnjih podatkih je virus na Kitajskem zahteval 563 smrtnih žrtev, okuženih pa je več kot 28.000 ljudi. Nazadnje so deset novih okužb obravnavali na ladji za križarjenje pred japonsko obalo.Število mrtvih je v celinski Kitajski v zadnjem dnevu naraslo za 73, kar je največ doslej. Skupaj je v državi, kjer je virus izbruhnil, zahteval 563 smrtnih žrtev, podatke kitajskih pristojnih služb povzemajo tuje tiskovne agencije. Po en človek je umrl v Hongkongu in na Filipinih.Število okuženih se je na Kitajskem v zadnjem dnevu povečalo za 3694, tako da je skupno tam okuženih 28.018 ljudi. Zunaj celinske Kitajske so v okoli 25 državah zaznali približno 240 okužb.Deset novih primerov so obravnavali na ladji za križarjenje z okoli 3700 ljudmi na krovu, ki že drugi dan čaka pred japonsko obalo . Pred tem so okužbo potrdili pri desetih potnikih, ki so jih prepeljali v bolnišnico.Še ena ladja za križarjenje z okoli 3600 ljudmi na krovu je že drugi dan tudi pred obalo Hongkonga. Okužbo s koronavirusom so doslej potrdili pri treh potnikih s te ladje. Pri treh članih posadke pa so potrdili okužbo z virusom gripe tipa B, zdravijo se v bolnišnici.