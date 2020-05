Desetdnevna bitka z virusom

V Wuhanu nočejo ničesar prepustiti naključju. To velja zlasti za širjenje okužbe, ki se je začela v tem mestu, nato so jo z mučno 76-dnevno karanteno pregnali, čez slab mesec, ko se je življenje vrnilo v normalne tokove, pa se je vrnila. Po tem, ko so v nedeljo in ponedeljek našteli še šest primerov covida-19, načrtujejo testiranje vseh 11 milijonov prebivalcev.Podvig, ki bo potekal po občinah, naj bi se končal do konca prihodnjega tedna. V kitajskih medijih so ga poimenovali desetdnevna bitka. Tudi boj z novim koronavirusom je že na začetku dobil status ljudske vojne, tako da si ljudje testiranje celotnega mesta logično ...