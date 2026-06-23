Desetletje po referendumu: kaj se je zgodilo s protagonisti brexita?

Ko so Britanci 23. junija 2016 z 51,9 odstotka glasov izglasovali izstop iz Evropske unije, si je malokdo predstavljal, kako globoko bo referendum preoblikoval kariero politikov, ki so ga najbolj zaznamovali. Eden je izgubil premierski položaj že naslednje jutro, druga je na brexitu politično pogorela, tretji je z njim osvojil Downing Street, četrti si šele obeta vzpon na oblast.

David Cameron

Kot najmlajši ministrski predsednik v skoraj dveh stoletjih je razpisal referendum predvsem zato, da bi pomiril evroskeptično krilo konservativne stranke in enkrat za vselej opravil z vprašanjem članstva Združenega kraljestva v EU. Jutro po porazu proevropskega tabora mu ni preostalo drugega, kot da je odstopil s položaja. Tudi desetletje po teh dogodkih vztraja, da je bilo demokratično pravilno izpolniti referendumsko obljubo. Po več letih zunaj politike se je leta 2023 nepričakovano vrnil kot zunanji minister v vladi Rishija Sunaka. Nekaj dni zatem si je zagotovil še mesto v lordski zbornici, shajališču odsluženih britanskih politikov.