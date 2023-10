Desnica se krepi na Bavarskem in v Hessnu

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna bodo na Bavarskem in v hessnu potekale deželne parlamentarne volitve, ki se do določene mere tudi test za zvezno vlado kanclerja Olafa Scholza. In za zdaj vse kaže, da bodo prepričljivo slavile stranke desno od sredine, izjemni rezultati pa se obetajo tudi skrajno desni Alternativi za Nemčijo.