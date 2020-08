FOTO:Terorist iz Christchurcha obsojen na dosmrtno kazen

Sodnik Cameron Mander med izrekom najvišje možne kazni Brentonu Tarrantu, ki je marca lani med molitvijo v dveh mošejah hladnokrvno ubil 51 ljudi. FOTO: Pool/Reuters

Reakcija preživelega Taj Mohammeda Kamrana med zapuščanjem sodišča po zadnjem dnevu zaslišanja. FOTO: Sanka Vidanagama/Afp

Desničarski terorist, ki je marca lani v dveh mošejah v novozelandskem Christchurchu pobil 51 ljudi, je bil danes obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Sodnik je ob izreku kazni njegove zločine označil za zlobne in nečloveške.V najhujšem pokolu v novejši zgodovini Nove Zelandije je močno oboroženi Tarrant 15. marca lani najprej izvedel pokol v mošeji Al Noor v Christchurchu, kjer so potekale petkove molitve, nato pa odšel na drugi konec mesta in morilski pohod nadaljeval v mošeji v soseski Linwood. Ob 51 mrtvih je bilo več deset ljudi ranjenih. Napad je prenašal v živo preko družbenih omrežij. Kasneje je nameraval napasti še eno mošejo približno uro oddaljeno od Christchurcha, a ga je policija pravočasno ustavila.29-letni skrajni desničar iz Avstralije, ki zagovarja prevlado bele rase, se je sprva izrekel za nedolžnega, nato pa je marca letos nepričakovano priznal krivdo in s tem postal prvi obsojeni terorist na Novi Zelandiji.Smrtna kazen v novozelandskem pravosodnem sistemu ne obstaja, tako da je množičnega morilca doletela najstrožja možna kazen, kakršne sicer v tej državi doslej še niso izrekli. Sodnikje po poročanju BBC po izreku sodbe na sodišču povedal, da so Tarrantova dejanja tako zavržena, da četudi bo pridržan do konca življenja, svoje kazni ne bo odslužil. »Če ne v tem primeru, kdaj sicer bi izrekli dosmrtno kazen?«Novozelandska premierkaje po obsodbi izjavila, da »travma 15. marca ne bo zlahka zaceljena, a upa, da je to zadnjič, ko so slišali in izgovorili ime terorista, odgovornega zanjo.« Izrazila je tudi upanje, da člani muslimanske skupnosti čutijo »objem Nove Zelandije okoli sebe«. Odzval se je tudi avstralski premier, ki je Tarrantove zločine označil za »strahopetne in grozljive«, ter podobno menil, »da je prav, da od njega nikoli več ničesar ne vidimo ali slišimo«.Nova Zelandija je po napadu sprejela strožjo strelsko zakonodajo.Zaslišanja pred izrekom kazni so trajala štiri dni. Na njih so imeli možnost svoje povedati preživeli napada in svojci ubitih, pa tudi sam napadalec, ki pa te pravice ni izkoristil. Tarrant je bil v strogo zastraženi sodni dvorani ves čas zaslišanj povsem miren in ni kazal nobenih čustev.Tožilecje na sodišču med drugim poudaril, da so njegova grozodejstva brez primere v vsej zgodovini Nove Zelandije in da gre za »očitno najhujšega morilca« v tej državi doslej, ki ga je vodila »rasistična in ksenofobna ideologija«. Vztrajal je, da je edina primerna dosmrtna zaporna kazen brez možnosti izpustitve.Tarrantov s strani sodišča imenovani zagovornikje medtem pred sodnikom prebral le kratko izjavo, da Tarrant ne nasprotuje kazni, ki jo predlaga tožilstvo. Je pa tako strogi kazni nasprotoval svetovalec sodišča Kerry Cook, saj naj bi se Tarrantova stališča v vmesnem času spremenila in naj bi obstajala možnost rehabilitacije, poroča AFP.