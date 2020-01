FOTO:Dež končno prinesel nekaj upanja avstralskim gasilcem

Požari so uničili tudi številne stavbe z bogato kulturno tradicijo. Na fotografiji ostanki turistične atrakcije iz časov Zlate mrzlice. FOTO: Peter Parks/Afp



Premierju priljubljenost močno padla

Požari na območju gore Gospers severozahodno od Sydneyja so goreli skoraj tri mesece. FOTO: Australian Department Of Defence via Reuters

Umrlo naj bi na milijone živali, ogromne površine ozemlja pa so opustošene. FOTO: Tracey Nearmy/Reuters

Avstralski gasilci so danes s pomočjo dežja le ukrotili ogromen požar v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, ki so mu zaradi razsežnosti nadeli kar naziv megapožar. Manjše območje sicer še gori , a so obeti, da jim ga bo uspelo pogasiti, dobri, je ocenil vodja gasilcev v Novem Južnem WalesuPožari na območju gore Gospers severozahodno od Sydneyja so goreli skoraj tri mesece. Prejšnji teden so se združili v en sam velikanski požar, ki je bil po površini štirikrat večji od ameriškega mesta New York. Skupaj je po navedbah oblasti zgorelo 800.000 hektarov površine.Meteorologi so poleg tega prinesli dobre novice tudi za druge požare, ki divjajo v Novem južnem Walesu. Območju se v naslednjih dneh obeta dež. Zapadlo bi lahko celo okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi lahko prineslo precejšnje olajšanje tudi za sušo.Medtem se avstralski premierzaradi nezadovoljivega ukrepanja med katastrofalnimi požari v državi sooča z velikim upadom priljubljenosti, kaže anketa, ki jo je danes objavil avstralski Newspoll. Z delom premierja je nezadovoljnih 59 odstotkov vprašanih, le 37 odstotkov pa ga še podpira.To je popoln preobrat njegove priljubljenosti po sicer presenetljivi zmagi na parlamentarnih volitvah maja lani. Glede podpore dela je izgubil osem odstotnih točk, nezadovoljstvo nad njegovim delom pa se je povečalo za enajst odstotnih točk, navaja raziskava. Vzrok za to je predvsem njegovo (ne)reševanje velike krize s požari , s katerimi se že zadnje tri mesece sooča Avstralija in ki so doslej zahtevali najmanj 27 človeških življenj. Umrlo naj bi tudi na milijone živali, ogromne površine ozemlja pa so opustošene.Med drugim je bil Morrison deležen ostrih kritik, ker je sredi krize odšel na dopust na Havaje. Še bolj pa so ga kritizirali zaradi številnih spodrsljajev in zavajajočih izjav glede ukrepov, ki naj bi jih delala vlada. Med drugim je vztrajal, da imajo lokalne oblasti na voljo dovolj virov za zaustavitev požarov. Izmučeni prostovoljni gasilci pa da z veseljem gasijo.Prav tako je kot odločen zagovornik fosilnih goriv večkrat ponovil, da Avstralija dela več kot dovolj za zmanjšanje toplogrednih plinov in prispeva svoj delež v boju proti podnebnim spremembam.To je spodbudilo tudi več množičnih protestov. Ko se je zavedel problema, je nato na pomoč v boj z ognjenimi zublji le poslal okrepitve, tudi vojsko, napovedal milijarde dolarjev pomoči in nakazal tudi okrepitev prizadevanj za znižanje toplogrednih izpustov ter priznal, da so podnebne spremembe »očitno vplivale na daljša, bolj vroča in sušna poletja«.