FOTO:Dež prinesel nekaj olajšanja, onesnaženost zraka dosegla zdravju nevarno raven

Od septembra je v požarih umrlo že 24 ljudi, 21 pa jih še vedno pogrešajo. FOTO: Saeed Khan/AFP

V prestolnici so odpovedali številne lete. FOTO: Thomas Sawtell/AFP

Na jugovzhodu Avstralije, kjer že več mesecev divjajo gozdni požari , je končno padlo nekaj dežja, popustila je tudi vročina. Kljub temu je onesnaženost zraka v Canberri dosegla za zdravje nevarno raven zaradi dima, ki ga je nad mesto prineslo z okoliških območij, kjer pustošijo požari.Kljub temu so pristojne službe v nedeljo izdale opozorilo, naj ljudje ostajajo v zaprtih prostorih, saj se bodo temperature po pričakovanjih do torka še dvignile. Poleg tega se bojijo, da bi se pet velikih požarov, ki divjajo v Viktoriji, lahko združilo ter ustvarilo megapožar, poroča BBC.V avstralski prestolnici so zaradi onesnaženosti zraka zaprti muzeji, galerije, parki, uradi in univerze, na tamkajšnjem letališču pa so odpovedali številne lete. Po podatkih IQ Air Visual, ki spremlja kakovost zraka po svetu, je Canberra danes mesto z najbolj onesnaženim zrakom na svetu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V središču mesta je vrednost indeksa kakovosti zraka znašala 1400. Za zdravje nevarne so vse vrednosti nad 200. Konec tedna so sicer izmerili najhujše razmere. Temperature so ponekod po državi dosegle 48 stopinj Celzija, v boj s požari pa so napotili 3000 rezervistov. Od septembra je v požarih umrlo že 24 ljudi, 21 pa je še vedno pogrešanih. Poškodovanih ali uničenih je več kot 1800 domov, od konca septembra so ognjeni zublji skupno uničili površine v velikosti Irske, poroča BBC.V Novem Južnem Walesu trenutno gori več kot 140 požarov, vendar so vsi najnižje stopnje nevarnosti. Gasilcem je danes nekaj olajšanja prinesel dež, vendar padavin ni bilo dovolj, da bi pogasile večje požare. Po katastrofalnih razmerah konec tedna pogrešajo dva človeka.V zvezni državi Viktorija danes gori več kot 40 požarov, pogrešajo pa štiri ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.